Jueza ordena 6 meses de la detención contra veteranos y periodista

Este viernes se realizó la audiencia especial de imposición de medidas contra nueve líderes de exveteranos y excombatientes, así como contra un periodista, procesados por supuestos “actos de terrorismo, agrupaciones terroristas y el delito especial de organizaciones terroristas”.

A la audiencia solo se presentaron los excombatientes Carlos Mejía y Roberto Antonio Esquivel.

Se confirmó que Atilio Montalvo está internado en el Hospital Médico Quirúrgico, mientras que los demás permanecen en las bartolinas y no fueron llevados a audiencia por supuesta “falta de recursos”.

Asimismo, por falta aparente de defensores privados, Mejía y Esquivel fueron representados por un abogado de la Procuraduría General de la República.

Durante la audiencia, el Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado ordenó detención provisional por seis meses para los líderes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz. Según la jueza, el estado de salud y la edad no eran motivo para dejarlos en libertad.

De la misma manera, se detalló que Atilio Montalvo seguirá en custodia en el Hospital Médico Quirúrgico. Por otro lado, los demás veteranos y el periodista Luis Menjívar serán trasladados a un centro penal.

Finalmente, la jueza ordenó que se hagan evaluaciones médicas a todos los detenidos.

“Manifestar que en el caso de Pepe sí se había hecho un reconocimiento de salud, pero no está en el expediente (…) es importante recalcar que el principio de inocencia permanece en ellos, esperando que no se adelanten en criterio. Lamentamos la situación, sobre todo en casos médicos, que no haya existido oportunamente esos reconocimientos para que hubiese sido evaluado”, manifestó Ivania Cruz del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES).

