Joaquín Velazco promociona nueva canción llamada por el bien de los dos

Lissette Santamaría

Joaquín Velazco un compatriota salvadoreño ha regresado al país para comentarnos sobre sus nuevos proyectos y vomo ha ido incursionando en la música , una pasión que ha mantenido viva por varios años.

¿Cómo se siente después de 10 años de no visitar su país?

Pues feliz de regresar al terruño en donde deje el ombligo.

¿De que parte de El Salvador es usted?

Barrio Lourdes, San Salvador.

Cuénteme sobre usted, ¿dónde empezó el amor por la música?

Desde muy pequeño yo cantaba en los festejos de la escuela de hecho mis maestras siempre decían que canté Joaquín y siempre tenía ese gusatino que algún día cantaría profesionalmente.

Cuando llegue a Los Ángeles, Estados Unidos yo quería debutar como artiste y tome clases de actuación en una obra mi maestro, me dio un papel el cual cantaba y al escucharme él me dijo cantas muy bien toma un curso de canto y pues busque un maestro de canto el cual,por cierto, ya falleció era un chileno y le gusto como canté al grabar mi primer disco fui a probar suerte a México y me fue bien de hecho yo cantaba música ranchera le habría concierto algunos artistas mexicanos.

¿Cuál es la canción que está promocionando en El Salvador?

Por el bien de los dos. Escrita por un cantautor, salvadoreño llamado Fermín Iglesias.

¿Cuáles son sus proyectos a futuro?

El próximo año tengo concierto en el pals el día 17, de febrero país en el Teatro de Santa Ana.

También hay un posible dueto con el grupo Melao.