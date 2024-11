Jeremy Irons, actor británico recibe en Festival de Sevilla el Giraldillo de Honor

Saúl Martínez

Su trayectoria por el mundo de la actuación en la pantalla grande, llevan a Jeremy Irons, actor británico a recibir de parte del Festival de Cine Europeo el Giraldillo de Honor.

Irons, de 76 años de edad, ha ganado premios cinematográficos como; Oscar Tony, Globo de Oro, SAG y Emmy.

Previo a la entrega del premio que tuvo lugar en la Cartuja Center, Irons se hizo acompañar del Cineatra también de origen Británico, David Puttnam, ambos ofrecieron una conferencia de prensa.

Jeremy subrayó que “he visto como las nuevas generaciones han perdido el interés, tenemos una generación que va cambiando. Considero que han asesinado el placer de ir al cine, y quedarse sentado desde la comodidad de su hogar viendo una película “.

Aclaró que no critica la opción de las audiencias, que prefieren quedarse viendo un producto cinematográfico desde su sofá o desde su cama, pues sostuvo que no saben lo que se están perdiendo al ir a las salas de cine. Recalcó que transmitir la historia desde el corazón, no da dinero.

Puttnam hizo incapie que “el público es el pan de cada dia para un actor”. El quien junto a Irons trabajó en el filme “La Misión”, la llevó al éxito ganando la Palma de Oro, en el Festival de Cannes.

Pese a las alertas Roja y Naranja emitida por la Agencia Estatal de Metereologia, por el nuevo paso de la DANA en algunas provincias de España, específicamente en Málaga, Valencia, Huelva, Cádiz y Sevilla, este última, donde, se lleva a cabo la 21 edición del Festival de Sevilla, Irons ha sido uno de los personajes más esperados por la prensa nacional e internacional.

Jeremy Irons y David Puttnam, son parte del jurados de la sección oficial de dicho Festival de Cine.

