Incorrectas declaraciones de Bukele sobre presupuesto 2025

César Villalona

Economista

Nayib Bukele dice que el presupuesto de 2025 no tiene déficit y que “no se recurrirá a préstamos para financiar las acciones del gobierno”. No es cierto. El presupuesto incluye $1,202.8 millones de 37 préstamos ya aprobado, 3 de gobiernos y 34 de organismos multilaterales, recursos que servirán para financiar el déficit fiscal, pues los ingresos tributarios no alcanzan para cubrir el gasto total. Ver páginas 3, 4, 5 y 6 del siguiente documento:

Además, al presupuesto se le incorporarán fondos de otros dos préstamos: $646 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para “proyectos de infraestructura” y $465 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para “aeropuerto y cable submarino”. Se supone que ambos préstamos comenzarán a ejecutarse este año.

El monto total de los 39 préstamos es de $2,313.8 millones. Además, está pendiente la firma del acuerdo con el FMI, institución que prestará $1,400 millones.

A todo lo anterior hay que agregarle los cientos de millones que el Gobierno agarra de los fondos de pensiones. En 2024 (hasta noviembre) agarró $918 millones.

Bukele encontró la deuda pública en menos de $20,000 millones y ya la tiene en $32,053 millones. La aumentó en más de $12,000 millones. Y este año crecerá mucho más.

