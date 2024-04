Hombre trans penado a 30 años cárcel

Alessia Genoves

Colaboradora

Un hombre transgénero, identificado por sus iniciales como J A. C. Á, ha sido condenado a 30 años de prisión por el delito de homicidio simple imperfecto o tentado, en perjuicio de la vida de tres víctimas, según la resolución 244-2-2022-A emitida por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla el 9 de marzo de 2023.

La sanción también establece que el condenado también deberá saldar una pena de responsabilidad civil, por un monto de $2,500 dólares, distribuido a las tres víctimas, por las acciones dolosas y los perjuicios.

Pese a lo inadmisible que ha sido el intento de homicidio por el que fue sancionado J A C Á existe una reducción palpable en el registro de homicidios en contra de personas LGBT.

En 2017, se reportaron 17 homicidios de personas LGBT, mientras que en 2021 y 2022 la cifra fue de 8 víctimas en cada año; cuando en 2023, de acuerdo con los reportes de la organización Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans con VIH (Comcavis), los hechos de sangre fueron tan sólo dos.

Hechos de sangre

Según la sentencia, el acusado, J A C Á, de 46 años, originario de Teotepeque, departamento de La Libertad, atacó con un machete en perjuicio de la integridad de tres víctimas, identificadas en el acta judicial como “D A R C, C E L R y P M”, el 22 de julio de 2021, en el barrio San Miguel, caserío San José, municipio de Teotepeque. El Tribunal acredita que los eventos tuvieron lugar a las 14:00 de esa fecha.

De modo que J A C Á “utilizó un machete para golpear la parte superior de la cabeza de la víctima D A R C, lo cual no logró porque esta última justo cuando se produce este golpe, colocó su antebrazo izquierdo, y con esta extremidad que fue herida de igual manera.

Además, golpear el hombro, brazo y tórax, todos del lado izquierdo de la víctima P M y para que con la punta de dicho machete, cortar la piel del antebrazo izquierdo de la víctima C E L R, y perseguirla durante cinco minutos con esta arma blanca, con el fin de poder lesionar cualquier parte su cuerpo.

En consecuencia, el atentado dejó secuelas permanentes en su brazo izquierdo, con disminución de fuerza muscular y motricidad contra D A R C; así como daños arraigados a una herida de 4 cm en el antebrazo izquierdo contra C E L R. Mientras que P M, un hombre de 88 años que trabajaba como jardinero, fue lesionado en el hombro, brazo y tórax del lado izquierdo.

“Con esta acta se acredita como miembros de la Policía Nacional Civil, se constituyen a las 18:40 horas del día 22 de julio de 2021 en el lugar mencionado, con el fin de realizar este acto de urgente de comprobación, y al llegar al mismo, se encuentran con una escena custodiada por otros policías, quienes refirieron que su presencia se debía a que les informaron que un señor de avanzada edad, y dos mujeres estaban lesionados”, se detalla en la sentencia.

El tribunal valoró diversas pruebas, como actas de inspección ocular policial, álbumes fotográficos, expedientes clínicos, reconocimientos médicos forenses y peritajes psicológicos, para determinar la responsabilidad del acusado.

Entre las pruebas acreditadas, están las pruebas de sangre que relacionan a las víctimas con los agresores, así como los expedientes psicológicos que detallan las secuelas de las mismas ante las agresiones.

“Con el reconocimiento médico forense de sangre, se prueba de que la víctima D A R C, ha sido lesionada en su integridad física, pues este peritaje refiere que se le encontró una férula posterior en su antebrazo izquierdo, debido a que hay una cicatriz en “L” en esta misma región corporal”, se detalla en el examen de una de las víctimas, valoración que fue concurrente en las otras dos víctimas.