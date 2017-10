Hipertextualidad

César Ramírez Caralvá

Escritor y fundador Suplemento 3000

«Es el cuarto tipo de trascendencia textual en la teoría de Gérard Genette. En su libro Palimpsestos expone que las relaciones hipertextuales son las que incluyen a un texto A (el hipotexto) dentro de un texto posterior B (llamado hipertexto). Otros teóricos y críticos prefieren definir esta relación con el término alternativo de intertexto» -Wikipedia-. La misma fuente anota los ejemplos: «El primer ejemplo que aporta Genette es el siguiente: «La Eneida y el Ulysse son, en grados distintos, dos (entre otros) hipertextos de un mismo hipotexto: La Odisea.» (Genette, Palimpsestos, pp. 14-15). La novela We (Nosotros), de Yevgueni Zamiatin, se puede considerar como hipotexto de la famosa novela distópica de George Orwell, 1984, que se basa en elementos del texto de We: El Gran Hermano está inspirado en El Benefactor; las telepantallas que espían y eliminan la privacidad de las personas se remontan a las construcciones de vidrio en We. La relación hipertextual existe porque, con probabilidad, de no existir la novela We, Orwell no habría dado a su propio texto la forma que tuvo; el cual, sin embargo es «autónomo» y puede leerse por separado del texto de Zamiatin» -Wikipedia-.

Los anteriores elementos nos ayudan a comprender un libro extraordinario: «La vida instrucciones de uso» de Georges Perec, es un libro de letra menuda 634 páginas, mi tiempo de lectura en forma intermitente fue de aproximadamente diez meses, no obstante es un documento que permanece constante por su original concepción narrativa, en realidad no existe un hilo conductor sino varias docenas de direcciones que seguir, con detalles en cada página que sorprenden en su descripción de una sociedad francesa que repite los mismos ritos de generaciones anteriores, cargada de pasiones, equivocaciones conocidas, el bizarro mundo de las ferreterías, la rutinaria calle europea que a diario conduce al mismo sitio pero con humanidades diferentes que repiten y repiten sus pasos hasta el absurdo. Georges Perec tiene mucho sentido del humor, para mi sorpresa en la última página «numerada» asume una acción honesta y valiente, confiesa a las personas que ha estudiado. Post Scriptum: «Este libro comprende citas, a veces ligeramente modificadas, de René Balletto, Hans Bellmer, Jorge Luis Borges, Michel Butor, Italo Calvino, Agatha Christie, Gustave Flaubert, Sigmund Freud, Alfred Jarry, James Joyce, Franz Kafka, Michel Leiris, Malcolm Lowry, Thomas Mann, Gabriel García Márquez, Harry Mathews, Herman Melville, Vladimir Nabokov, Georges Perec, Roger Price, Marcel Proust, Raymond Queneau, François Rabelais, Jacques Roubaud, Raymond Roussel, Stendhal, Laurence Sterne, Théodore Sturgeon, Julio Verne, Unica Zürn. Pág 634.

El autor se reconoce, se cita a si mismo, como reclamando un lugar dentro de las personalidades nombradas, se parece mucho al buen humor de Jorge Luis Borges con «Pierre Menard autor del Quijote», en su libro Ficciones (1944), que escribe varios capítulos del Quijote de Cervantes, letra por letra e incluso los signos ortográficos, con la diferencia que Pierre es del Siglo XX, lo cual nos conduce a otra vertiente, pero en esencia es un chiste y un metarelato.

El hipertexto parece el profano intento de atrapar otro sagrado orden de los relatos.