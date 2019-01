Héctor Paz… del tatami al salón de clases

Rolando Alvarenga

Tras poner fin a casi veinte años de carrera deportiva, el karateca Héctor Paz incursiona en la docencia como profesor de ciencias sociales en el Centro Educativo Denver.

Eso sí, Paz sigue ligado al karate, ya que también transmite sus conocimientos como entrenador en el Colegio Augusto Walter, de Antiguo Cuscatlán, y la UCA.

No obstante, el ex karateca de los 84 kilos, admite que el proceso no ha sido sencillo, ya que como todo atleta se retiró con los bolsillos vacíos y mucha incertidumbre.

De hecho, Héctor Paz laboró como motorista para la plataforma digital UBER y así cubrió sus gastos personales y académicos.

Sin embargo, en la ruta final hacia su graduación como Licenciado en Ciencias Sociales para Educación Básica y Bachillerato – en la Universidad Pedagógica- Paz fue contratado por el Centro Educativo Denver que tomó en cuenta los antecedentes deportivos del karateca para incluirlo en su personal.

Y es que el Colegio Denver se mantiene fiel a su visión deportiva al incluir a un atleta en el personal docente y así motivar a los estudiantes a alcanzar el éxito deportivo y profesional.

Héctor Paz contó que sus alumnos del Gimnasio Gambaru (Nunca Rendirse), con sede en la UCA, le entregaron un reconocimiento por su graduación.

“Fue un detalle que me emocionó al máximo y, a la vez, me comprometió a seguir trabajando al servicio de tantos chicos y chicas que sueñan con hacer carrera, y llegar a integrar nuestras diferentes selecciones”, expresó el karateca.

Asimismo, Paz dijo que una de las grandes alegrías que le dejó el 2018 fue contraer matrimonio y contar con la presencia de sus ex compañeros de selección en el evento.