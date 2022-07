Hay incremento de casos COVID-19, pero pocos ingresos hospitalarios

Alma Vilches

“Tenemos bastantes casos confirmados de COVID-19 por día, pero hay pocos ingresos hospitalarios, aunque no quiere decir que la enfermedad no tenga el potencial de generar letalidades o complicaciones para la población”, manifestó este miércoles el ministro de Salud, Francisco Alabí.

El funcionario indicó que este incremento de casos también se está observando a nivel mundial, lo cual responde a las distintas variantes y subvariantes de preocupación que facilitan el contagio, como lo es la nueva subvariante BA.2.75, sin embargo, las personas vacunadas tienen menor riesgo.

A diario se están registrando cerca de 583 casos de COVID-19, con un ingreso hospitalario bajo, asimismo, las enfermedades respiratorias han incrementado un 9%, estas se deben a las variantes de la influenza H3N2 y casos leves de H1N1. Hace una semana el país recibió 1.5 millones de vacunas contra la influenza, la cual puede dar neumonía y hacer una infección, pues no es una enfermedad con la que no pasa nada.

“Tenemos una cantidad mucho menor de ingresos de coronavirus en este año, respecto al año anterior, el virus tiene una característica particular de adaptarse al entorno o al ambiente, para garantizar su supervivencia; cualquier gripe es necesario saber si se trata o no de COVID-19, para ello es importante hacerse una prueba, y tomar las acciones para no poner en riesgo a los demás”, manifestó Alabí.

A criterio del funcionario, la baja en el ingreso de personas hospitalizadas se debe a que más del 85% de la población meta ha alcanzado el esquema de vacunación anti-COVID-19; además, quienes resultan positivos con un prueba PCR reciben el kit con Molnupiravir, a excepción de casos específicos, como son los menores de 18 años y embarazadas.

El sitio web del gobierno desde el pasado 20 de junio no actualiza los datos de las personas positivas, cuando reportó 583 casos de COVID-19. El país contabiliza 169,646 casos confirmados, de los cuales 159,993 se han recuperado; 4,152 fallecidos y 5,501 activos, de esta última cifra 3 pacientes permanecen en estado crítico, 87 graves; 1,699 moderado; 1,827 estable y 1,898 asintomáticos.

Tamizajes comunitarios

Ante el incremento de casos positivos más personas continúan llegando a la toma de pruebas para confirmar si padecen la enfermedad. Este miércoles el Ministerio de Salud, junto al Equipo Interdisciplinario de Contención Epidemiológica (EICE), instaló las cabinas en la Plaza Salvador del Mundo, San Salvador.

Para la toma de la prueba PCR, la personas debe acercarse a las cabinas móviles y proporcionar sus datos personales, luego reciben un tubo e hisopo con los cuales los encargados les toman la muestra nasofaríngea; en aproximadamente 72 horas se les entrega el resultado vía telefónica. Cada salvadoreño con un resultado positivo es monitoreado por profesionales de salud, para evaluar su condición. Hasta la fecha se han tomado 2,284,873 pruebas PCR para detectar oportunamente la presencia de coronavirus.