GOES censura libro de escritora por hablar de militarización de El Salvador

Rebeca Henríquez

@RebeHenríquez

A solicitud del Gobierno de Nayib Bukele, los organizadores de la XX Edición de la Feria Internacional del Libro de Guatemala (FILGUA) cancelaron la presentación del libro “Sustancia de hígado”, de la escritora y periodista salvadoreña Michelle Recinos, el cual se presentaría en el inicio del evento literario en el que El Salvador es el invitado de honor. En el libro destaca el cuento “Barberos en huelga” el cual aborda la temática de los regímenes opresivos actuales y la normalización de la violencia en el país.

Desde el 6 hasta el 16 de julio se llevará a cabo en Guatemala, FILGUA, un festival en el cual El Salvador es el invitado de honor con la participación de 155 editoriales y librerías nacionales y extranjeras. El Gobierno de El Salvador (GOES) informó que presentaría un stand de la Dirección de Publicaciones e Impresos del Ministerio de Cultura y editoriales salvadoreñas independientes; sin embargo, el homenaje a la literatura salvadoreña se envolvió en un sabor agridulce ante la cancelación por las temáticas que el Gobierno no quiere escuchar.

“El libro fue preparado por la editorial como un saludo a la literatura salvadoreña con ocasión de que El Salvador es el Invitado de Honor en la XX Edición de la FILGUA. Es ahí donde “Sustancia de hígado” sería presentado originalmente; sin embargo, ello no será posible porque el GOES, por medio de su Embajada en Guatemala, solicitó a los organizadores de FILGUA que el libro no se incluyera en la programación de la Feria”, denunció la editorial a través de redes sociales.

“Barberos en huelga” fue galardonado con el Premio Monteforte Toledo, y catalogado por el jurado como “un planteamiento bien elaborado, original y frontal, sobre la amenaza de los regímenes opresivos actuales y la normalización de la violencia; narrado desde una voz notable, con sentido del humor y un sobresaliente uso del lenguaje”.

La autora se refirió a la censura del libro: “Sí, así es el Gobierno de mi país, El Salvador, prohibió la presentación de mi nuevo libro en FILGUA”, confirmó a través de redes sociales.

El cuento narra el día a día de la salvadoreña y cómo en el transcurso, la militarización impuesta por el Gobierno hace capturas arbitrarias, caracterizada por la toma de las calles y “las zonas de riesgo”, bajo argumentos de estigmatización y también como una crítica a la voz de la iglesia en el régimen de excepción, medida estatal adoptada el 27 de marzo de 2022 para dar “guerra a las pandillas”, pero que en la práctica ha sido la ideal para violentar los derechos humanos a personas que nada tienen que ver con pandillas.

Recinos dijo al Centro de Monitoreo de Agresiones Contra Periodistas de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), que la Embajada de El Salvador en Guatemala y los organizadores de la Feria Internacional del Libro en Guatemala no han enviado un comunicado o documento oficial explicando los motivos para no incluir el libro, FILGUA solo informó a la editorial F&G que este no sería incluido.

En ese sentido, la APES condenó el hecho y exigió al GOES respetar y garantizar los derechos de libertad de expresión que coaccionan “gravemente” contra la libertad de expresión y libertad de prensa en El Salvador.

El editor Raúl Figueroa de F&G dijo al medio salvadoreño El Faro, que solicitaron en marzo un espacio a la FILGUA para que la publicación del libro pudiera tener una presentación ahí. Se concedió, sin embargo, dos meses después, fue notificado por parte de Diana López que el embajador de El Salvador en Guatemala, Hugo Nelson Rodríguez Cardoza, les había expresado que “no era del agrado del Gobierno salvadoreño que el libro se presentara en la feria”.

La escritora y periodista salvadoreña catalogó la censura a través de El Faro como un “capricho” del Gobierno, en la espera de que el Estado no lo prohíba en el país por ser una “crítica social”, por el enfoque hacia la “militarización, corrupción, conservadurismo y derechos laborales” en el contexto actual que se vive en el país. Además, agregó que ninguna instancia de Gobierno ha notificado del porqué la exclusión del libro.

La escritora y periodista de investigación nació en El Salvador en 1997. En 2022 ganó el Premio Carátula que convoca el Festival Centroamérica Cuenta, y también el Premio Centroamericano de Cuento «Mario Monteforte Toledo» que organizan las fundaciones Mario Monteforte Toledo y Paiz, de Guatemala, y participó en la antología regional “Territorios Olvidados”, que reúne a autores del triángulo norte centroamericano.

“Lamentamos la postura del Gobierno salvadoreño que lesiona la libertad de expresión y publicación”, puntualizó F&G Editores.