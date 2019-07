Gobierno insiste en autorizar supresión de 698 plazas de las cinco secretarías

@RedacciónCoLatino

El secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro explicó el lunes que “la supresión de las cinco secretarías está dentro de las facultades que la Constitución otorga al presidente de la República, pero que las plazas solo pueden ser eliminadas por un decreto legislativo”.

Según el decreto presentado por el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes un total de 698 plazas de las secretarias de Participación, Técnica, Gobernabilidad, Inclusión Social y Vulnerabilidad deben ser suprimidas por la Asamblea Legislativa. Sin embargo, como están por Ley de Salarios están contemplados en el Presupuesto 2019 y para su supresión se necesita una reforma y un estudio particular, por cada plaza, para justificar los despidos. Esto no lo ha hecho el Ejecutivo, dijo la diputada del FMLN, Yanci Urbina de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. El secretario jurídico citó el artículo 167 de la Constitución de la República, que “faculta al presidente, por medio del Consejo de Ministros a decretar el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo”. Explicó, además, que fue luego de un estudio (no presentado a la Asamblea) que se determinó prescindir de las cinco secretarías, “ya que sus funciones o su trabajo era una duplicidad con otras instituciones”.

Castro enfatizó que se deben agilizar los proceso en la Asamblea Legislativa, porque los empleados de las cinco secretarías suprimidas “continúan recibiendo su salario”, aunque se les ha notificado un cesen sus funciones, ya que las unidades a las que estaban adscritas ya no existen.

Apoyo a despedidos

“El FMLN rechaza total y absolutamente los despidos, sobre todo, los injustificados y todo aquello que amenace la estabilidad laboral. Lo

rechazamos porque no solo trae desempleo, hambre, e inseguridad a las familias, sino que violenta el derecho al trabajo y a los ingresos a los que un ser humano tiene derecho”, dijo la jefa de fracción del FMLN, Nidia Díaz.

También la diputada efemelenista Yanci Urbina aseguró que la petición de CAPRES enfrentará la oposición en las discusiones. “La presidencia no da ninguna alternativa a trabajadores, desde ordenanzas, motoristas y técnicos”, dijo.

Según el FMLN la solicitud “no atiende principios de legalidad, y pasa por alto las disposición de la Ley de Servicio Civil que ampara a los trabajadores”. Mientras que el titular de Hacienda detalló que la

eliminación de cinco secretarías implica la supresión de 736 plazas, de ese total 698 estaban por ley de salarios y 38 por contratos.