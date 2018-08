Gobierno exhorta a FGR a sustentar  con pruebas sus afirmaciones

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

“El Gobierno rechaza rotundamente las acusaciones irresponsables realizadas por el fiscal respecto a supuestos envíos de dinero al exmandatario Mauricio Funes”, dicta el escrito del Gobierno de Salvador Sánchez Cerén, ante las declaraciones de Douglas Meléndez, del viernes pasado, sobre las que algunos sectores sociales consideran que el fiscal general pretende desviar la atención sobre el caso Saca y la entrega de dinero al partido ARENA.

Y es que la semana pasada el fiscal general Douglas Meléndez afirmó que el expresidente de la República Mauricio Funes “seguía recibiendo dinero del Estado salvadoreño a través de un mayor del Batallón Presidencial”.

El Gobierno emitió un comunicado en el que exhorta a la FGR y a su titular “a actuar conforme a la ley sustentando con pruebas las aseveraciones expresadas”.

Las declaraciones del fiscal general surgieron luego de que se le cuestionó si investigará al partido ARENA, por haber recibido más de 7 millones de dólares durante el gobierno de Elías Antonio Saca.

Mauricio Funes, expresidente de la República, cuestionó las declaraciones del fiscal general, al asegurar que es “payaso”.

“Dice que recibo dinero del Gobierno y que me lo trae un mayor del Ejército. Basta con pedir información a migración para demostrarle que ningún militar viaja con frecuencia a Nicaragua. A mí el Gobierno nunca me ha dado dinero. No soy funcionario”, sostuvo en redes sociales.

Para el expresidente, el fiscal general trata de desviar la atención en el caso de Saca y los más de siete millones de dólares de fondos del Estado entregados al partido ARENA, a quien trata de proteger, dijo.

“El juicio abreviado de Saca y que fue pactado con la FGR tiene todas las características de una conspiración para favorecer a ARENA, dejar en la impunidad a los empresarios, periodistas y políticos que se beneficiaron de la partida secreta y asegurar la reelección del fiscal”, dijo Funes.

En tal sentido, el expresidente invitó a la Asamblea Legislativa a iniciar un antejuicio contra el fiscal por omisión a la investigación. Delito por el que se le puede acusar incluso estando en el cargo.

“Cómo puede ser que el fiscal tenga asegurada su reelección después de la negociación con ARENA que le garantiza impunidad, los diputados decentes deberían promover un antejuicio por omisión de investigación”, acotó.

Para Funes, la Fiscalía busca exhibirse mediáticamente, y que responde a intereses. “Ha quedado más que demostrado que no se trata de un funcionario probo e imparcial. Sus mandantes está en ARENA y la embajada USA”, dijo Funes.