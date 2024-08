Gasto del gobierno en titulares de prensa 2020-2024

César Ramírez

La perspectiva de gastos del gobierno parece una montaña rusa de improvisaciones del dinero público, así el año 2020, muchas de las notas de prensa son ahora signos relevantes en el tiempo. El gasto del Estado es dinero público, en consecuencia, la opacidad y el ocultamiento de datos de ese dinero del pueblo es un signo de alarma, una acción recurrente en la actual administración.

En las notas de prensa encontramos: el 25JUL020 Partidos advierten duplicidad de gastos en $2,000 millones que solicita avalar el Gobierno, 10AGO024 Ministro de Salud compró muebles a empresa de familiar de su asistente, 15AGO020 Centros penales debe revelar gasto para alimentación de los reclusos, 22OCT020 Cristosal pide que gastos de OIE dejen de ser secretos , 12NOV020 Ejecutivo ha insistido en encubrir sus gastos y no dar cuentas en la pandemia, 26NOV020 Hacienda reitera su negativa a informar gastos en pandemia, 30NOV020 Turismo gastó $5.3 millones en hoteles para centros de retención sin autorización legal, 02DIC020 Ministra de Turismo defiende gasto de $6.2 millones en hoteles, 13DIC020 Gastos de propaganda y asesorías de CAPRES en el ojo de recortes para reducir déficit.

Año 2021

Estados Unidos externa su preocupación por estado financiero de El Salvador, compras sin control de Bitcoin, emisión de LETES para gasto de caja, llamado del FMI a reducir gastos … en general es el panorama que se visualizó aquél año, algunas reseñas: 26ENE021 Gobierno emite $49 millones en LETES para gasto de caja, 10FEB0221 Según magistrado de Corte de Cuentas, Ministro de Salud podría pagar $1.1 millones de gastos irregulares, 23MAR021 Experto en transparencia “Es falso que ya no hay gastos reservados”, 26JUN021 Departamento de Estado EE.UU Ingresos y gastos reales no coinciden con el presupuesto, 10JUL021 Perito: dinero de tiendas de cárceles fue desviado a gastos de inteligencia, 30JUL021 Fondo de gastos para la pandemia pasó de $4 millones a $259.3 Millones en 6 meses, 07AGO021 Gastos de OIE y FOPROMID tan secretos como la partida de gastos reservados, 31AGO021 Tras amplio rechazo la Asamblea oficialista desiste de ocultar gastos, 27NOV021 Gobierno de Bukele gasta $5.4 millones más en comprar 100 bitcoins, 16NOV021 FMI pide la gobierno de Bukele reducir $600 millones en gastos… no es una acción la que preocupa sino el conjunto de evento de una economía en crisis, no estamos libres de un evento internacional que impacte a nuestra economía, tal sucedió el siglo pasado 1929-1939; 2008-2020 según los expertos..

Año 2022

Como si fuera poco continúa la compra de Bitcoin, un arista real de oscuridad en nuestra nación, no se conoce nada del funcionamiento interno, ni su administración; aunque el monto es suficiente para conformar un equipo de economistas e inversores del primer nivel mundial, acá la información es cerrada, todo es al margen de la una dimensión que no se sabe si existe… en ese nivel el 22ENE022 Bukele compra 410 Bitcoins más y aumenta a $86 millones el gasto de fondos públicos, para marzo de ese año Estados Unidos hace el siguiente señalamiento: 18MAR022 EE.UU preocupado por Ley Bitcoin, alto gasto público y endeudamiento, la preocupación en ese aspecto es general: 11JUN022 A un año de la Ley Bitcoin, Bandesal no revela gastos públicos en ese criptoactivo, 23JUN022 Gastos del gobierno que aumentan la presión fiscal: subsidio al combustible, subsidio al gas, nueva cárcel, Aeropuerto del Pacífico La Unión, Bypass San Miguel, 05SEP022 Gobierno cumple un año ocultando sus gastos en Bitcoin, 18NOV022 Cristosal denuncia oscuro gasto del gobierno en bitcoin, 29DIC022 Mario Vega: “ con lo que el gobierno ha gastado en Bitcoin se pudieron construir cuatro hospitales Rosales… cada descriptor connota capítulos de una gran novela de la criptodivisa, los detalles son un verdadero laberinto de especulaciones, pero también de preocupación social.

Año 2023

Continúan los señalamientos de las penumbras del manejo económico, pensiones y la operación con la empresa GOOGLE: 01MAR023 Gobierno recorta gasto en subsidios para 2023, las pensiones salvadoreñas cobran relevancia internacional, 13OCT023 Gobierno oculta el gasto de $500 millones en Google, 14OCT023 Gobierno usó reforma de pensiones para bajar deuda, pero aumentó gastos EMFI, 16DIC023 Gobierno gastó en publicidad $571.456 para promover Bukele, 08DIC023 Gobierno pide ingresar $296 millones de títulos valores al gasto de 2023.

Año 2024 (en proceso)

08ABR024 Millonarios gastos fuera de Ley de Compras Públicas…

El panorama tiene pocas alternativas, por ejemplo en economía como en física no existen golpes de suerte, la acumulación financiera o tecnológica es fruto de un modelo de gobierno, desafortunadamente ese proyecto no existe en nuestra nación.

Bibliografía: Diario de Hoy, La Prensa Gráfica, Diario Co Latino, anotaciones personales de medios internacionales.

