GALERÍA Los campeones del Paisnal

A pesar de no poseer las condiciones idóneas para practicar Atletismo, un grupo de niños y jóvenes del caserío Garcitas, en el cantón Potrero Grande, en el municipio del Paisnal, se las han ingeniado para no renunciar a su sueño de convertirse en atletas de alto rendimiento.

Lejos del estadio “Jorge “Mágico” González” -en el cual entrenan los atletas federados y los pertenecientes a los clubes privados de atletismo- estos entusiastas jóvenes no arrugan la cara a la hora de entrenar descalzos o al improvisar una pista en la calle principal del caserío teniendo como espectadores a las vacas que pastizan en los contornos.

Salto de longitud, salto de altura, marcha y campo traviesa son algunas de las ramas del atletismo que el profesor Walter Lara inculca a una generación de adolescentes que ha encontrado en el deporte una salida a los quehaceres del campo.

Incluso, por dicha razón es que muchos padres de familia ven con recelo que sus hijos practiquen Atletismo; pues consideran que distrae a los adolescentes y ya no dedican tiempo añ trabajo agrícola. No obstante, está camada de jóvenes no piensa renunciar a su sueño y por ello aseguran lucharán hasta ser recordados como: los campeones del Paisnal.

Fotos y textos David Martínez