Fórmulas nutricionales: ventajas y desventajas

Continuación

3) LECHE MATERNA PROCEDENTE DE BANCO DE LECHE MATERNA

La historia reciente de los Bancos de Leche Materna, es muy interesante en la historia misma de la Medicina Pediátrica y Neonatal, pues abre un capítulo del Despertar de la Conciencia de los Médicos, hacia las bondades y beneficios de la lactancia materna. Desde entonces no hay un momento en la práctica médica, que pase sin describirse muchos beneficios para los niños.

Después de que las grandes corporaciones mundiales que se dedican a la industrialización y procesamiento de las leches de vaca, que producen leches adaptadas en lo posible al recién nacido humano, se habían apropiado del mercado y de la voluntad de la población; tanto la población en general como la población científica: médicos, paramédicos, enfermeras, etc.; al mismo tiempo se había introducido en la mentalidad colectiva, como he dicho, que dar de mamar arruinaba la figura femenina y otras maniobras perversas de propaganda, que lo mejor era alimentar a los bebés con leche de vaca, preparados especialmente para ellos higiénicamente, etc.

A mediados de la séptima década del siglo pasado, surgen en nuestro país los Bancos de Leche Materna. Comienzan en los hospitales que prestan servicios de atención de parto y de atención de recién nacidos. Para ese entonces la mortalidad y morbilidad de los recién nacidos, había aumentado alarmantemente en la población de los países pobres o pobres países, con la introducción de la leche de vaca preparada para bebés; tanto a nivel domiciliar como hospitalario. Este aumento de morbilidad y mortalidad probablemente haya sido mal entendido y en verdad la causa sea otra, como las que cito en este libro ya que en los países pobres hay una escasez y falta de preparación de personal paramédico hospitalario, para atender a los niños y dar sus biberones asistidos. Por eso es muy frecuente ver que en los hospitales a los bebés se les ponga a alimentarse solos, como lo muestra la fotografía tomada en un hospital con Nivel III de Atención Neonatal, pero que falla en la Atención Primaria, nivel que es el más importante para evitar la morbilidad y la mortalidad. Ver Fig. # 18, 19, 20 y 21.

La falta de personal es una mala política de ahorro en las instituciones de salud, ya que a veces entregamos a los bebés ya en el camino de enfermarse de infecciones evitables, que por frecuencia podemos mencionar a la otitis aguda de inicio en el período Neonatal. Ver Fig. # 22.

A causa del aumento de los costos hospitalarios para alimentar a los niños con fórmulas, que sustituyen a la leche materna, los Organismos de Salud impulsaron la creación de los Bancos de Leche. Resultados: Se bajaron los costos de atención y alimentación disminuyendo así el tiempo de estancia hospitalaria, se proporcionaba la leche adecuada, se disminuyó la frecuencia y severidad de las infecciones en las Nurserías bajando rápidamente, como efecto, la Morbilidad y la Mortalidad Neonatal.

Luego se descubrió que había enfermedades infecciosas transmitidas por medio de la leche materna. Se usaban leches de diferentes mujeres, cruzando las infecciones de una madre a otros bebés. Ej: Hepatitis viral, Tuberculosis, etc., y por esa misma época surge la enfermedad del Sida, que también se transmite por la leche materna lo que hizo el proyecto insostenible, por los costos de esterilización y pasteurización de las leches de Banco lo mismo que los costos de las Pruebas de Diagnóstico, para las enfermedades ya mencionadas.

Actualmente solo las grandes corporaciones industriales dedicadas a la comercialización de sustitutos de leche materna, también procesan la que producen las madres mercenarias, pero asumen los costos y los trasladan a los usuarios.

Como un efecto altamente beneficioso para la práctica de la Medicina Pediátrica Neonatal, los Bancos de Leche, enseñaron a los médicos e hicieron un cambio en la mentalidad hacia la promoción a favor de la lactancia materna, volviéndose así al punto de partida: que el recién nacido debía de recibir la leche de su misma madre y no de mujeres donantes o sustitutos de fórmula maternizada. ¡¡¡EUREKA!!! NO DEBEMOS IMPEDIR QUE UN BEBÉ TOME LA LECHE DE SU MADRE, PORQUE CON ELLO ESTAMOS VIOLANDO LOS DERECHOS DEL NIÑO A SER ALIMENTADO CON LA LECHE DE SU MISMA ESPECIE. También la ONU (Organización de las Naciones Unidas), emitió una carta a nivel mundial, de que se promoviera la Lactancia Materna sobre la promoción de los preparados sustitutos de la leche materna. Pero aún queda un porcentaje de niños que toman leche materna y que se enferman de cosas prevenibles. De eso se trata en este libro, que llama la atención sobre las causas prevenibles y cómo evitarlas. Queda pendiente que se obedezca tal carta.