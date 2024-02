FMLN pediría que se declaren nulas las elecciones legislativas

Samuel Amaya

El candidato presidencial por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel Flores, dijo que se reunirán con los partidos de oposición para pedir la nulidad de las elecciones legislativas pues “se han manipulado”.

“Sepan de que, en nuestro país, las cosas no están bien porque han manipulado todo el sistema electoral; el Tribunal (Supremo Electoral) desapareció por completo, tristemente están recibiendo órdenes, es la realidad”, dijo Manuel “El Chino” Flores a su llegada a la sede de concentración del TSE.

Es de contextualizar que las Juntas Receptoras de Votos (JRV) presentaron problemas para instalarse al inicio de la jornada electoral y para la transmisión de resultados.

Un periodista que se encontraba en el hotel cuestionó a Manuel Flores sobre la cantidad de diputados que podría tener su partido; el candidato dijo que “no tenemos ni siquiera la más mínima idea de cuánta gente votó; con eso te digo todo, ya no se diga hablar de números, esperemos que se reinstaure la democracia; el conteo de la gente”. A pesar de los problemas que aún persisten, el candidato inconstitucional, Nayib Bukele, y el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, dijeron que tendrían 58 diputados, un número muy cuestionado pues no se han contabilizado los votos.

“Está en juego mucho por nuestro país y nuestros niños, no es un juego, al final vamos a pedir que se anulen las elecciones de diputados y que se traslade al 3 de marzo y que la votación electrónica sea únicamente ese día; vamos a hacer una reunión con todos los partidos políticos”, destacó el candidato del FMLN.

Manuel Flores denunció que no hay actas sobre la elección de diputados, debido a que la oposición ha sacado números; “nosotros tenemos números donde por ejemplo, hay departamentos donde la oposición en conjunto tiene el 40%, o sea, que el problema es que se quiere llegar al número que en el balcón (del Palacio Nacional) dijo el supremo (Nayib Bukele) (que tendrían) 58 (diputados) y quizás más, no le cuadran, claro, cualquier cosa van a hacer para que no quede mal ante el mundo”.

Flores recordó que, para la elección legislativa, “no hay datos oficiales”, pero Bukele y Nuevas Ideas se ampararon en una encuesta “boca de urna”. Este miércoles se tenía previsto que iniciaría el escrutinio final tanto para las presidenciales como Asamblea Legislativa.