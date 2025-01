“Fito” Zelaya se retira del fútbol entre aplausos y homenaje

Redacción Deportes

Concluyó la segunda jornada del torneo Clausura 2025 que dejó escenas memorables para el fútbol salvadoreño, como la despedida del “legendario 22” de Alianza, “Fito” Zelaya, en un homenaje donde tanto el club como la afición reconocieron la trayectoria del delantero en su adiós. Por otra parte, Águila e Isidro Metapán fueron los clubes más destacados y con marcadores amplios en esta fecha.

El Águila consiguió la primera victoria en el torneo Clausura, luego del empate que selló en el debut del torneo, y es que el equipo recibió a Platense en el estadio Juan Francisco Barraza y se quedó con los primeros tres puntos de la jornada, gracias al marcador de 3 a 1 que protagonizó Ronal Rodríguez, Darwin Cerén y Gregori Díaz.

Por otra parte, los toros de Luis Ángel Firpo sumaron la segunda victoria del torneo, pero con una ventaja mínima, tras recibir a Dragón en el estadio Sergio Torres Rivera. El gane lo consigue el Firpo por el único tanto de Steven Vázquez, a los 64’ del partido, un resultado que pone el equipo con un buen paso tras iniciar con dos victorias el torneo, pero una racha que deberá mantener si desea posicionarse entre las primeras casillas de la tabla.

Isidro Metapán no perdonó al actual campeón del fútbol salvadoreño y mandó a Once Deportivo de regreso a Ahuachapán con una derrota, tras su llegada al estadio Jorge Calero Suárez donde el tanque fronterizo pretendía alcanzar su primera victoria, pero al final el cuadro de los jaguares no dio lugar para ello, y con tres tantos a su favor, dos de Marvin Monterrosa, quien se estrenó con el equipo de Santa Ana. El gol lo hizo por la vía penal. El otro gol del Metapán fue firmado por Isaac Portillo. De parte de los visitantes anotó Yerson Murillo.

El encuentro entre el Fuerte San Francisco y el Municipal Limeño finalizó con un empate sin goles, y repartieron un punto en esta jornada para dejar todo para las próximas fechas e ir en busca de los tres puntos.

“Fito” Zelaya se retira del fútbol entre aplausos

Un encuentro que quedará grabado para la historia fue el 2-1 que sellaron Alianza y Cacahuatique en el estadio Jorge “el Mágico” González, y no tanto por el enfrentamiento entre padre e hijo, por parte de Ernesto y Daniel Corti, técnicos del cuadro blanco y del cuadro migueleño, respectivamente, donde el estratega de los de San Miguel se quedó con la victoria, sino, por el último duelo del “legendario” jugador de los albos.

El “eterno 22”, “Fito” Zelaya, se despidió de las canchas y del fútbol salvadoreño este fin de semana, en un capítulo memorable por parte de la afición blanca y el club. La noche estuvo cargada de sentimientos tanto por parte de la familia del ahora ex jugador blanco como por parte de la aficción que asistió al llamado para despedir a su ídolo.

Tabla del Clausura luego de la fecha 2

Se concluyó la jornada 2 del torneo para dejar en la cabeza a los toros de Luis Ángel Firpo, por debajo se encuentra Águila, Cacahuatique, Fuerte, Alianza, Metapán, FAS y Limeño, en las primeras ocho posiciones de la tabla.

Por debajo se encuentra Dragón, Once y Platense, los tres equipos que hasta el momento no han tenido los mejores resultados y se encuentran en las últimas posiciones de la tabla.

