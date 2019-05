Financiamiento constituye principal problema para extensión de cobertura del ISSS

Alexander Pineda

En febrero de este año, la Asamblea Legislativa, aprobó la extensión de la cobertura de seguridad social a los hijos de los trabajadores cotizantes del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), hasta los dieciocho años. La medida, aprobada con 73 votos en el Congreso, entrará en vigor en el año 2020.

A pesar de ser una iniciativa plausible, dada la importancia de que los hijos de trabajadores y trabajadoras cuenten con servicios de salud hasta que cumplan la mayoría de edad e ingresen en su mayoría, a ser considerados parte de la Población Económicamente Activa, el ISSS ha señalado que la falta de financiamiento, para la ampliación de la cobertura médica será un reto para la implementación de la medida.

En el año 2004, la edad máxima que los hijos de derechohabientes debían tener para ser atendidos en el ISSS subió de los cinco a los doce años. Según datos de la institución, de junio de 2004 a diciembre de 2008, se inscribieron al Seguro Social 306 mil 627 menores y se otorgaron más de medio millón de consultas en medicina general y pediatría.

La ampliación del número de beneficiarios, es positiva desde el punto de vista de la seguridad social, no obstante, impulsar la medida de manera no planificada se traduce en un desafío para el ISSS, puesto que no se tiene en cuenta el aumento de los gastos que supone la inclusión de un nuevo segmento poblacional, en el beneficio de salud así como se ha obviado la sobrecarga del sistema de atención actual, de esta forma lo señala, la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo, en su artículo sobre aportes al debate sobre las políticas públicas, referente a las limitantes de ampliar la cobertura de seguridad social.

En el año 2014, el ISSS estimó que la población entre 12 y 18 años que podría aplicar a los beneficios de seguridad social se situaría en alrededor de 76 mil individuos, de los cuales, el 40 % tendrían 12 y 13 años; el 30 % tendría entre 14 y 15; y el 30 % restante tendría 16 y 17 años.

El artículo de FUNDAUNGO, explica que en 2016, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), estimó que incluir a este sector de la población tendría un costo de 2,9 millones de dólares en el primer año de implementación, pero dicho costo aumentará gradualmente, ubicándose al cabo de cinco años, en aproximadamente 19,3 millones de dólares anuales.

Por lo que para hacer viable la iniciativa, se tendrá que planificar una estructura de gasto y de financiamiento que permitirá solventar las necesidades actuales y futuras. FUNDAUNGO destaca que considerar un aumento gradual al máximo salarial cotizable, permitiría financiar la extensión de la cobertura a hijos de los cotizantes entre los 12 y los 18 años.

Por otra parte, la institución no gubernamental, enfatiza en que la ampliación de la cobertura de beneficiarios del sistema de seguridad social, debe implementarse de manera gradual, puesto que se necesita de un análisis técnico y financiero de la capacidad instalada, a fin de evaluar la situación actual, así como del tiempo necesario para generar las capacidades técnicas que permitan brindar atención médica a la totalidad de los cotizantes y sus beneficiarios.