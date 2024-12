FAS no pudo ganarle a Once Deportivo en fase regular

Once Deportivo y FAS son los dos equipos de la Liga Mayor de Fútbol (LMF) de El Salvador que se encontrarán en el encuentro final del Apertura 2024 este sábado 21 de diciembre en el Estadio Nacional Jorge «El Mágico» González. El equipo santaneco no pudo ganar al Once ninguno de los dos partidos en la fase regular, pero pretenden obtener la vigésima corona.

Once Deportivo llegará a la final pese que en la primera fase del torneo finalizó en la sexta posición con 32 unidades, 9 victorias, 5 empates y 6 derrotas. El equipo tuvo 26 goles a favor y 23 en contra en la primera parte del torneo.

Es de recordar que el tanque eliminó en cuartos de final a Firpo, uno de los equipos que estuvo entre las primeras posiciones del torneo. En el partido de ida los aurinegros tomaron la ventaja de 2-1 para, en el segundo encuentro, empatar 1-1 y conseguir su clasificación a las semifinales.

En semis el equipo se enfrentó al Cacahuatique, otro de los equipos más regulares del torneo, que finalizó en la segunda posición de la tabla, pero que no tuvo oportunidad de hacerse del boleto a la final. En el primer partido hubo un empate a 1, y en el segundo partido también empataron 1-1, por lo que el global fue de 2-2, de ahí que hubo necesidad de los tiros de penal, donde el 11 consiguió el boleto a l final, luego de ganar 3-5 en penales.

En cuanto al camino que tuvo que atravesar FAS, lo primero que hay que decir es que quedó octavo de la tabla de posiciones, pero clasificó a la fase de cuartos de final, donde se enfrentó y venció a Águila en el clásico nacional, tras él 1-1, primero, y el 0-1, en el segundo.

En la fase de semifinales, FAS eliminó a Isidro Metapán, en el derbi santaneco, que primero tuvo un resultado de 2 a 1 a favor del cuadro tigrillo en el estadio Quiteño y en la casa de los caleros, sellaron un empate sin goles que le dio el boleto directo a los tigrillos.

En cuanto a los antecedentes de los equipos finalistas, existe un empate de 2-2 entre Once y FAS, en la primera vuelta de la fase regular, en la casa del tanque. Y, en la segunda, el tanque derrotó a los tigres 1-2 en el estadio Óscar Quiteño.

El sexto y octavo lugar de la LMF disputarán la final del Apertura, un torneo inusual que arrancó con 11 clubes y verá a los últimos lugares resucitar en el partido más importante del torneo.

Para muchos, el caso de que los clubes menos irregulares del torneo hayan destronado a los “mejores”, solamente es una radiografía del estado actual del deporte más importante del país.

