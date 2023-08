Familias de línea férrea en Santa Ana piden a Asamblea legalización de sus terrenos

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El jefe de fracción de Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Juan Carlos Mendoza, presentó este lunes una pieza de correspondencia en la que solicita a la Asamblea Legislativa, la legalización de terrenos de más de 1,500 familias de la línea férrea de Santa Ana.

Los habitantes de la línea férrea de los municipios de Metapán, Santa Rosa Guachipilín, Texistepeque, Masahuat, han solicitado ser incorporados a la “Ley Especial para la Desafectación y Transferencia de los Terrenos Ferroviarios en Desuso y sin Viabilidad Ferroviaria” para así ser beneficiados para la legalización de sus terrenos donde residen. La mayoría de los habitantes tienen 15 años de habitar la zona con la incertidumbre legal.

“Muchos de ellos ya tienen sus casas construidas, un bien familiar prácticamente; muchos de ellos tienen agua potable y energía eléctrica, pero, también, hay muchos de ellos que no los tienen porque realmente no tienen esa certeza jurídica que no les permite muchas veces los permisos”, comentó el legislador.

En ese sentido, Juan Carlos Mendoza destacó que apoyan a los presidentes de las comunidades y directivos y a MoviTierra los cuales han trabajado en el tema de legalización.

Un líder y residente de la zona de la línea férrea dijo que para la mayoría de las comunidades que carecen de ese bien, es decir, de sus escrituras, se ven afectados por otros factores que golpean su económica, como, por ejemplo, el subsidio de la energía eléctrica.

“Para todo se nos piden escrituras o grandes cantidades de depósitos que no alcanzamos las comunidades a hacerlo, así es que el día de hoy, la zona de occidente se ha reunido con la zona de Metapán para ver si logramos en esta ocasión, que la pieza de correspondencia sea tratada, escuchaba, evaluada y se les pueda tomar en cuenta en el proceso de legalización”, comentó el líder de las comunidades. Los habitantes lamentaron que siguen pasando los años y enfrentan este problema de legalización, “tienen años, pero años de vivir allí, de venir siendo engañados, usados y frustrados cada día más las comunidades, cada día más, las familias van perdiendo la fe en que algún día sean tomados en cuenta”.

El legislador dijo sentirse satisfecho por realizar el anteproyecto con las comunidades ya que en años anteriores también se habían aprobado legalizaciones de terrenos, espera que la comisión correspondiente dictamine a favor.