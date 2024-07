Exigen excarcelación de presos políticos con carta de libertad

Alma Vilches

El Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES) llevó a cabo un acto ecuménico por Dennis Córdova, Jaime Valdez, Francisco Hirezi, Mauricio Ramírez y Ramón Roque, quienes pese a tener carta de libertad siguen en prisión.

Ivana Cruz, vocera de COFAPPES, explicó que por el caso Monarca continúan en la cárcel el ex alcalde Hirezi y los concejales Córdova y Valdez, que tienen su carta de libertad desde noviembre de 2023.

Mientras que, por el caso de la Asociación Yo Cambio (ASOCAMBIO) siguen detenidos Ramírez y Roque, quienes poseen carta de libertad desde diciembre de 2023.

“Las familias, amistades y COFAPPES hacen este acto simbólico, para pedir por la salud y la libertad de estos cinco presos políticos que tienen carta de libertad y siguen en la cárcel”, recalcó.

Cruz señaló que con respecto al ex ministro de Seguridad, Ramírez Landaverde, por su padecimiento de diabetes debe tener consultas regularmente para saber si continúa con la misma dosis o la cambian, ya que en pacientes crónicos ciertos pueden generar insuficiencia renal o daño en el riñón.

Una persona diabética que no tiene un buen control médico puede desencadenar otras enfermedades, desde que fue detenido Mauricio Ramírez nunca ha tenido una consulta externa, las clínicas dentro de los centros penales no gozan de las condiciones para una persona, ni siquiera afuera hay medicamentos mucho menos en las cárceles.

“Mauricio Ramírez se entregó voluntariamente en aquel momento, cuando la cámara revocó las medidas sustitutivas de las cuales gozaba, nunca existió algún peligro de fuga o que quisieran ser prófugos de la justicia. Mauricio y Ramón y se entregaron al mismo sistema que ahora no cumple con sus derechos humanos ni garantía del debido proceso”, aseguró.

COFAPPES ha denunciado en reiteradas ocasiones que estos cinco hombres continúan en la cárcel, por decisión del presidente de la República, Nayib Bukele y el director general de Centros Penales, Osiris Luna, violentando sus derechos humanos, sin atención a la salud ni la visita de los abogados.

A la vez, reiteró el incumplimiento de las resoluciones judiciales por parte de Osiris Luna, director de Centros Penales al no acatar la decisión del Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, que por tres ocasiones giró la orden de libertad para los presos políticos.

El 11 de diciembre de 2023, dicho tribunal decretó poner en libertad al exministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde; y al ex inspector general de Centros Penales, Ramón Roque, al vencerse el tiempo máximo de detención provisional.

