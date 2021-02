“Ella no es tuya remix” de Rochy RD, Nicki Nicole, Myke Towers

El artista urbano dominicano en ascenso Rochy RD lidera un trío estelar en “Ella No Es Tuya Remix”, acompañado por dos nominados al Latin GRAMMY® 2020 – la rapera y cantante argentina Nicki Nicole y el rapero puertorriqueño Myke Towers. Este sencillo está disponible a partir de hoy vía Sony Music Latin en colaboración con Vulcano Music en todas las plataformas digitales. Asimismo, el video musical puede disfrutarse en el canal de YouTube de Rochy RD.

Lanzada en julio de 2020, la versión original de “Ella No Es Tuya” se convirtió rápidamente en un gran éxito en República Dominicana, superando los 38 millones de vistas en YouTube y destacando uno de los coros más pegajosos del año: “Ella no es tuya, te vendió sueño, dice que no tiene dueño, cuando está contigo eso es lo más bello, lo mismo que hace con ellos”.

Las destacadas actuaciones del remix, el cual fue coescrito por los tres artistas y producido por Nata Record y Nicael, le darán un gran impulso internacional, al mismo tiempo que mostrarán el talento vocal y el carisma de Rochy RD a nuevas audiencias.

El rap de Myke Towers agrega flow callejero, mientras Nicki Nicole aporta una nueva perspectiva como una mujer que defiende su independencia y se niega a permitir que alguien controle con quién pasa el tiempo. La canción alcanza un clímax impresionante con los artistas cantando el coro en una armonía inusual y distintiva.

La versión original ha generado 3.1 millones de reproducciones en Spotify y más de 15,100 videos de TikTok, ya que sus frescos ritmos y su mensaje de “amigo date cuenta” han resonado en la generación TikTok.

Dirigido por Creador y Manuel DH, el video de “Ella No Es Tuya Remix” presenta escenas de Rochy RD y Myke Towers paseando por las calles de República Dominicana y jugando videojuegos con la modelo dominicana nacida en Rumania, Alexandra Hatcu.

Las escenas de Nicki Nicole se filmaron por separado en Argentina con dirección y edición de su gran aliada visual, Jess “La Polaca” Praznik. A pesar de la distancia, los tres artistas comparten la chispa de la creatividad juvenil y el estilo urbano vanguardista.

Disfruta de “Ella No Es Tuya Remix” y descubre por qué talentos de la talla de Nicki Nicole y Myke Towers se han unido a Rochy RD en esta atractiva propuesta.

