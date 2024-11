El Salvador con nuevos “Maestros FIDE”

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

Los ajedrecistas Kalvin Sura, Miguel Zometa, Alejandra Zavala y Angie García, recibieron sus nuevos títulos FIDE que les acredita como Candidatos a Maestro, Maestra, Maestra Internacional y Arbitro, que fueron entregados por el Presidente de la Federación Salvadoreña de Ajedrez (FSA), David Blanco.

La actividad se realizó durante la quinta ronda del “Campeonato Nacional Amateur 2024”. En este evento, los participantes conocieron parte del esfuerzo y dedicación que conlleva alcanzar estos títulos en el deporte ciencia.

En este orden se entregó el título oficiales de WIM (Maestra Internacional Femenina) a Angie García, de CM (Maestro Candidato) a Kalvin Sura, WFM (Maestra FIDE Femenina) a Alejandra Zavala y de AF (Candidato Master) a Miguel Zometa.

La WIM Angie García, manifestó: “Me siento muy feliz porque había esperado este momento”.

El título lo logró de forma directa tras participar en el Campeonato Centroamericano y del Caribe Sub 20, que se realizó en Pereira, Colombia, en el año 2021 y en el torneo Sub Zonal.

No obstante, con el cambio en el Reglamento de “Títulos Internacionales de la FIDE”, García ha tenido que aumentar su puntuación, participando en diferentes torneos y competencias para asegurar su título de Maestra Internacional.

Entre las competencia incluyó los “torneos abiertos puntuables de este año”, como la victoria en el Campeonato Nacional Puntuable Femenino y su participación en la recién celebrada 45.ª Olimpiada FIDE de Ajedrez, que se llevó a cabo en la ciudad de Budapest, Hungría.

“Me siento muy feliz porque tengo mucho apoyo de mi familia. De mi entrenador Richard Ramírez, de mis papás que me han estado apoyando desde que he trabajado en buscar el ELO (sistema de puntuación que indica el nivel de juego)”, afirmó García.

El nuevo CM Kalvin Sura mostró también su satisfacción por alcanzar este título porque representa “el trabajo que he realizado durante años. Son años de estudio y es fruto de un esfuerzo propio, lo que me da una mayor satisfacción. Eso es lo que le comunico a los jóvenes que cada quien debe superarse por su cuenta, porque, si no se toma la batuta para entrenar o leer para jugar, no se logran los resultados esperados”.

Mientras, la nueva WFM Alejandra Zavala expresó su alegría por alcanzar su nuevo título. “Este fue un momento que he esperado prácticamente toda mi vida y gracias a Dios se logró, estoy super agradecida con todos los que me han apoyado entre ellos mi familia, amigos y la FSA”, expresó.

Finalmente, el título de Árbitro FIDE fue entregado a Miguel Zometa quien valoró este logro pues le da “ánimos para seguir formándome en el arbitraje”. Entre sus metas, dijo, está convertirse en “Arbitro Internacional”, para lo cual espera cumplir con las tres normas, un seminario y especializarse en tableros de GT.

Para la FSA estos reconocimientos muestran el esfuerzo y dedicación de cada uno de los nuevos maestros por alcanzar sus títulos FIDE, que constituyen para la Junta Directiva de la FSA un importante avance, en donde los torneos y campeonatos nacionales están siendo reportados y reconocidos con “rating FIDE”, lo que permitirá a los atletas sumar los puntos necesarios para obtener sus títulos internacionales.

