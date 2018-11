El Salvador con avances significativos para erradicar el analfabetismo

Oscar López

@OscarCoLatino

El 2018 fue declarado por el Presidente de la República Salvador Sánchez Cerén como el “Año de la Alfabetización”, con el objetivo de que el mayor número de personas en condición de analfabetismo aprendan a leer, escribir y a realizar operaciones matemáticas básicas.

En una entrevista para Diario Co Latino, Angélica Paniagua, directora nacional de Educación de Jóvenes y Adultos del Ministerio de Educación (MINED), comentó los avances y desafíos que tiene el proceso de alfabetización de jóvenes y adultos en El Salvador.

Paniagua explicó que la ejecución del Programa Nacional de Alfabetización (PNA) inició en el 2009, cuando el Presidente de la República Salvador Sánchez Cerén encabezaba el Ministerio de Educación (MINED).

“Iniciamos todo el esfuerzo del PNA con una metodología diferente con el apoyo de voluntarios, jóvenes estudiantes de tercer ciclo, bachillerato o universitarios que nos han apoyado y tenemos la participación activa de los concejos municipales, ONG, iglesias, de organismos de cooperación internacional que nos han apoyado”, dijo Paniagua.



– ¿Qué avances hay en el proceso de alfabetización de jóvenes y adultos?

Tenemos avances significativos para nuestro país, es un esfuerzo que se hace desde el año 2009, con el cambio de gobierno, en dos períodos de gestión del FMLN se han tenido avances significativos en cuanto a cobertura de población que estaba en esta condición, a través del esfuerzo del PNA hemos logrado que más de 300 mil personas aprendieran a leer y escribir desde el 2009 hasta el 2017. En 2018 hemos logrado atender a 23 mil personas.

-¿Cuál es el seguimiento que se les dan a las personas alfabetizadas?

Ahora tenemos una nueva modalidad de atención a estas personas, a través de un cambio que hubo en la Ley General de Educación, donde es posible enseñarle a leer y a escribir a una persona y luego pasarla a los niveles educativos que ofrece el sistema educativo nacional para que puedan continuar su proceso de educación, no solo aprender a leer y a escribir, sino acreditarles niveles educativos que puedan llevarles hasta sexto grado.

– ¿Con la alfabetización se salda una deuda moral del país?

Para nosotros este es un programa de justicia, el hecho de que las personas no hayan tenido la oportunidad de ir a la escuela tiene que ver con causas estructurales que generaron que miles de personas quedaran en esta condición, más del 60 % de las personas que está en condición de analfabetismo son mujeres, esto tiene que ver con la cuestión estructural, con la cultura donde se privilegió el desarrollo de los hombres. Ahora estamos tratando de cambiar esta situación a través de que más mujeres se integren al programa.

El país tiene que enfrentar esas situaciones estructurales y saldar esa deuda con esa población por no haberlos atendido en su justo momento, porque pudieron haber sido buenos profesionales, médicos, enfermeras, abogados, maestros que perdieron la posibilidad de desarrollarse plenamente como personas y contribuir al país por el hecho de no haber ido a la escuela en su momento.

Aparte de las cifras y números, el hecho es contribuir a transformar vidas, que es lo fundamental del programa, a partir de darle la oportunidad a las personas que no tuvieron la posibilidad de ir a la escuela, ahora lo logran a través de un programa que les permite tener más autonomía, poder reivindicarse como personas con sus derechos, de gozar de derechos que les fueron negados por no saber leer y escribir o también de no ser manipuladas o abusadas por otras personas que se aprovechaban de esa condición.

El rostro humano de las cifras tiene que ver con la transformación de la vida de

las personas.

– ¿Cuál es la importancia de los voluntarios para el éxito del programa de alfabetización?

Es un elemento importante a destacar de este programa, que a partir de la modalidad que estamos utilizando donde la metodología es de fácil uso, nos permite la posibilidad de sensibilizar a los jóvenes, se comprometen, se solidarizan con las personas que están en esta condición y dedican su tiempo a alfabetizar. El hecho de enseñar a leer y escribir no solamente es bajar un índice o una cifra, sino la posibilidad de transformar a la persona que es alfabetizada, como la que está sirviendo como alfabetizador.

– ¿Cómo se trabaja con las municipalidades para la ejecución del programa?

Una de las características del programa es el hecho de trabajar con las municipalidades, independientemente del color partidario que representen. Nos ha costado en algunos lugares lograr que alcaldes que no son del partido en el gobierno abran las puertas al equipo para desarrollar el proceso, pero en la medida en que hemos ido ejecutando la acción y los esfuerzos que hacemos en los municipios, les ha tocado involucrarse, los hemos convencido de que si quieren dejar huella en su población uno de los retos es lograr que la población a la que ellos deben su trabajo aprenda a leer y escribir.

Todos los municipios que hemos declarado libres de analfabetismo han implicado el apoyo y colaboración de las municipalidades.

– ¿Cuál es la proyección de municipios libres de analfabetismo para el 2018?

Tenemos previstos 17 municipios, esto implica tener más o menos a 58 mil personas (alfabetizadas) para lograr el proceso de avanzar, no solo en declarar municipios, sino también departamentos y antes de que se cierre la gestión en el 2019 declarar al país libre de analfabetismo.

La directora nacional de Educación de Jóvenes y Adultos comentó que se pretende ejecutar una iniciativa para alfabetizar a nahuahablantes, hasta el momento se tiene listo el material didáctico (cartilla) que será utilizado, el cual está en proceso de aprobación para ser utilizado en el proceso de alfabetización.

Para el MINED es importante revitalizar la lengua náhuat, ya que muchos pueden hablar dicha lengua, pero no pueden leer y escribir en español. “Nuestra tarea es lograr que ellos puedan hacerlo (leer y escribir) de las dos maneras, es otro esfuerzo que estamos proyectando para el cierre de este año. Son personas bastante mayores, pero hablan náhuat, no lo pueden escribir, pero lo hablan, tenemos el doble reto de enseñarles a leer y escribir en español y enseñarles en náhuat”.