“El pueblo consciente y responsable puede decir no”, padre Escalante

El vicario de la Parroquia Cristo Redentor de San Salvador, Arturo Escalante, instó al pueblo a razonar frente a las adversidades y organizarse en favor de exigir al Estado salvadoreño atienda el creciente problema de violencia social manifestado en los últimos días con la desaparición forzada de varios jóvenes.

“El pueblo evangelizado, pero, sobre todo, el pueblo consciente y responsable puede decirle no a la privatización del agua, no a la violencia, no a un injusto sistema de pensiones, todo eso es importante analizarlo a la luz de la palabra de Dios, como lo hiciera en su tiempo San Romero”, manifestó el religioso. El párroco Escalante condenó los evidentes intentos de injerencia en Venezuela promovidos por Estados Unidos y dijo que hay que mantenerse vigilantes ante la inminente llegada al poder de Nayib Bukele, puesto que lo considera “un representante de la derecha más dura del continente americano”.

En la eucaristía celebrada en la cripta de Monseñor Romero, en Catedral Metropolitana, el sacerdote también pidió por el cese de la violencia en el país y por cualquier actividad de injerencia extranjera en la política salvadoreña.

De la figura de San Romero

El religioso se refirió a la figura de San Oscar Arnulfo Romero, como un ícono de la fe comprometido con la realidad y de cómo en tiempos tan adversos, el santo salvadoreño se convirtió en un orientador del pueblo.

“Monseñor Romero, es ícono de fe encarnada en la realidad, en los hechos históricos, políticos, económicos y culturales de nuestro pueblo, por eso la iglesia lo proclamó santo porque él fue el pastor que anima y guía a su pueblo en esa realidad, San Romero es modelo de fe para un pueblo tan sufrido como el nuestro”, destacó el sacerdote.