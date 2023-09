El estudiante de medicina de la UES

Por Fredis Pereira

Master en Administración y Gerencia Pública

Un estudiante de medicina es una persona que lucha por sus sueños. Esta lucha alberga esperanzas para su familia y su país. Ser estudiante universitario es un privilegio inalcanzable para la mayoría de los jóvenes en El Salvador. Es responsabilidad del gobierno y de todas las instituciones del Estado, asegurar la educación de los ciudadanos.

Negar la educación universitaria a los jóvenes es atentar contra las familias salvadoreñas. Es esperanzador saber, que según las declaraciones del director de Educación Superior del Ministerio de Educación, Christian Aparicio, más de 200 mil personas estudian en alguna universidad salvadoreña, que incluye a la UES. Estos estudiantes tienen mejor suerte que aquellos jóvenes, que fueron reclutados, atrapados o asesinados por el crimen organizado.

Los datos de la UES muestran que para el año 2023, un total de 6 252 personas estudian en la Facultad de Medicina. Es importante notar que la población estudiantil de esta facultad ha tenido un crecimiento acumulado del 33.23 % desde el año 2003. El crecimiento ha sido posible gracias a la inversión de las familias y del gobierno de El Salvador. Para atender a los estudiantes de la Facultad de Medicina, la UES ha destinado en su presupuesto del año 2023, un total de 9 134 415 dólares, cifra que ha tenido un incremento del 21.82 % con respecto al presupuesto del año 2003.

Las familias han realizado importantes inversiones y sacrificios para que sus hijos estudien medicina. El salario mínimo de un obrero es insuficiente para cubrir la inversión. Se requiere al menos 350 dólares para cubrir la estadía y manutención, agregado a eso, se exige la compra de indumentaria e instrumental médico, y, la compra de un libro de medicina puede rondar los 300 dólares. Así será durante los 8 años que dura la carrera.

El esfuerzo y sacrificio familiar sería en vano sin el apoyo de las instituciones del Estado. Para el año 2023, un total de 2 892 estudiantes estaban inscritas en el Doctorado en Medicina de la Facultad de Medicina. Este logro sería imposible sin el apoyo decidido del Ministerio de Salud, que dispone de la red de hospitales escuelas para lograr la formación de los médicos. Así, estos procesos formativos, involucran recursos públicos y la diligente cooperación y coordinación de diversas instituciones.

Los estudiantes de medicina enfrentan atropellos en su proceso formativo. Diversas investigación han informado sobre violación a los derechos de los estudiantes en la UES. El acoso sexual es algo que resuena. Las autoridades de la UES emiten comunicados y prometen investigar los hechos, sin que se haga justicia con eso. También padecen planes de estudio desactualizados.

Los riesgos y maltratos son rutinas que enfrentan los estudiantes de medicina. Las noticias que cuentan sobre suicidios de jóvenes estudiantes de medicina, otros accidentados debido al régimen de castigo que han sufrido en el proceso formativo; castigos que a veces han significado tener que realizar turnos de trabajo de hasta 72 horas sin un debido descanso. Estos castigos son incompatibles con el buen sentido, la buena administración y la protección de los pacientes, pues, un médico necesita descansar para atender bien a un paciente.

Los estudiantes de medicina sufrieron contagios de covid, y otros con peor suerte, perdieron la vida cumpliendo con su deber en favor del pueblo salvadoreño. Estos estudiantes que en los pasillos de los hospitales les dicen doctores, que a veces escriben tonterías en las redes sociales, luchan por su superación en medio de tanto riesgos, maltratos y obstáculos.

Así las cosas, no se entiende la lógica del Ministro de Salud, Francisco Alabí, cuando suspende el acceso y la participación de varios estudiantes de medicina de los procesos formativos en los hospitales de El Salvador.

No se ha dado cuenta, que hasta el presidente ha admitido cometer errores, no sería más fácil bloquear los tuit hostiles en las redes. ¿Cuántos pacientes han muerto por esos tuit desagradables que escriben los jóvenes estudiantes de medicina de la UES? ¿Por qué no usar el poder en favor de los pacientes, asegurándose que las autoridades de la UES actualicen el plan de estudio del doctorado en medicina?