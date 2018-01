Ecosidio en el Lempa

#GALERÍA

La muerte de una incalculable cantidad de peces y crustáceos en la porción hondureña del río Lempa, en el departamento de Ocotepeque, esta provocando las descargas de aguas mieles de los beneficios cafetaleros en el municipio de Esquipulas, en Guatemala.

Otros ríos tributarios como El Espino, en el municipio Guatemalteco, ha muerto por la misma causa, Ahora corren lentos, oscuros y con una apariencia aceitosa. Los habitantes dicen que no los deja vivir tranquilamente por el hedor que emana.

En el río Lempa los habitantes conviven con un afluente agonizante, no permiten que su ganado beba del afluente para que no se enferme. Ellos mismos no usan el agua ni para bañarse, mucho menos para ingerir. No les sirve para irrigar sus sembrados tampoco. Esa porción del río ha muerto por falta de oxigeno y con ella la vida que sustenta.

Fotos y texto Guillermo Martínez