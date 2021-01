Domingo en la LMF se definirán más clasificados

@DiarioCoLatino

Mañana se jugará la penúltima jornada de etapa regular en la Liga mayor. Todo los encuentros se jugarán a la misma hora, 3:00 p.m.

En el estadio Juan Francisco Barraza, C.D. Águila recibirá la visita de Sonsonate, duelo en casa de los cocoteros, consiguió un empate a cero, resultado que ahora tiene al cuadro de occidente en cuarto lugar y luchando por mantenerse en posición de clasificación. Mientras que para los emplumados, primeros de grupo, ganar lo mantendría en ese puesto.

Jocoro F.C. por su parte en casa enfrentará al Atlético Marte, en el primer partido, los marcianos vencieron a los fogoneros (2-1), en el Cuscatlán. Para el duelo del domingo, Jocoro buscara mantenerse en el tercer puesto y Marte, seguir soñando con clasificarse a cuartos.

En el “coloso de Monserrat”, Alianza F.C. ante el Isidro Metapán, en el estadio Jorge Suárez, los jaguares empataron (1-1), empate que sumo a que los occidentales estén ahora en el último lugar del grupo, pero con posibilidades de clasificarse, siempre y cuando la combinación de resultados este a su favor. Para los albos, la victoria estar más cerca del primer puesto.

Por su parte, el Municipal Limeño encarara al único equipo que no pelea clasificarse a cuartos de final, el Chalatenango, por lo que el partido contará con el toque de toxico, pues de ganarle al Limeño, afectaría el objetivo de llegar al primer lugar del grupo, dependiendo de las combinaciones de resultados.

Santa Tecla F.C. contra C.D. FAS, un partido que tiene como meta para los tecleños, ganar y buscar esa cuarta plaza que en este momento le pertenece a Firpo. Para los santanecos, los tres puntos en esta penúltima fecha, podría significar el primer lugar del grupo “B”. En la seria particular ante los tigrillos, el partido repartió un punto para cada equipo.

Once Deportivo ante Luis Ángel Firpo, en el estadio Arturo Simeón Magaña. La serie particular entre estos equipos está a favor de los ahuachapanecos, quienes en el primer duelo en Usulután ganaron por la mínina, tres puntos que sumaron para que hoy se encuentren en la primera casilla de su grupo. De ganar Firpo se mantiene en puestos de clasificación, mientras que para el Once, los tres puntos les permitiría mantenerse en el puesto uno.