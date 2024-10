Desarrollo cultural en tiempo de dictadura

César Ramírez

En realidad, el Régimen de Excepción solo es un fragmento de una zaga cultural que se inicia con la ruptura constitucional del 01 de mayo de 2021, continua con la destitución de jueces, la aprobación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia a favor de la reelección presidencial, acto que culmina en este desastre para la democracia.

La cultura debe entenderse como la forma de socializar (encontrar) a la nación, conformando ese tejido social legítimo que incluye las instituciones: Iglesias, escuelas, etnias, universidades, medios de comunicación, los partidos políticos, el gobierno, las naciones regionales e internacionales.

El modelo educativo de la actual dictadura

Qué nos enseña el momento político: represión, emigración forzada, nepotismo, desigualdad salarial de empleados de Asamblea Legislativa y Casa Presidencial en relación al resto de los trabajadores, negación de información del dinero del pueblo (reservas de datos en salud, pandemia, proyectos etc.) , destituciones arbitrarias, compadrazgo, desempleo, amenazas de muerte a periodistas o ciudadanos que expresan opinión por los Derechos Humanos, fosas clandestinas sin identificar a las víctimas, niños huérfanos por captura de sus padres, muerte en custodia del Estado, torturas, prisioneros políticos, pérdida de confianza política, Constitución Nacional decorativa, un solo hombre decide el futuro de la nación, alianza con grupos delictivos para influir en elecciones (aún más grave coacción para inducir voto de grupos irregulares en zonas de sus dominios, según información general en conocimiento de Estados Unidos), industria del insulto etc… Esta condición será una marca en las futuras generaciones, una huella en el espíritu de los jóvenes que sufrirán las consecuencias en el impago de sus pensiones o su condición precaria en el futuro de sus intereses, en ese panorama el ejercicio es verse en el presente, puesto que la deuda del Estado con el ahorro de sus pensionados al mes de agosto de 2024 es de $10,231.93 millones de dólares, al menos ahora es de impago.

La cultura teórica

La cultura es un sistema de historia, arte, creencias, certezas, instituciones, valores, movilidad social, económica, respeto al juego limpio y reglas, implica desarrollo y democracia son elementos para profundizar.

En busca de esa condición utópica tenemos varios elementos de nuestra historia: golpes de estado, fraudes electorales, guerra civil, Asamblea Constituyente, Acuerdos de Paz, elecciones, populismo.

Golpes de Estado herramienta del poder político

Cada uno de estos conceptos han marcado la vida de generaciones de compatriotas, una breve lista de los Golpes de Estado y rupturas constitucionales: 1° 03 de diciembre de 1931; 2° 2 de abril de 1944; 3° 20 de octubre de 1944; 4° 10 de junio de 1945 5° 14 de diciembre de 1948; 6° junio de 1949 (intento de Golpe de Estado); 7° 26 de octubre de 1960; 8° enero de 1961 (maquis) y 25 de enero de 1961; 9° 25 de enero de 1961; 10° 15 de octubre de 1979 y agreguemos procedimientos inconstitucionales: el 9 de febrero de febrero 2020 asalto a la Asamblea Legislativa y 1 de mayo 2021 destitución ilegal de Magistrados CSJ, 4 de septiembre 2021 Sala de lo Constitucional emite fallo que habilita la reelección presidencial… la mención de estos datos conforman un panorama de nuestra realidad que demuestra el uso de la fuerza militar y los procesos inconstitucionales como instrumentos de dominación, es evidente ese modelo educativo, si pensamos en el futuro quizás pensemos en el siguiente Golpe de Estado, un poco triste el panorama.

Estados Unidos en nuestro panorama cultural

Si observamos su constitución es del 17 de septiembre de 1778, la nuestra 15 de septiembre de 1821, recién hemos cumplido 203 años de República, pero el desarrollo de las instituciones y el contenido democrático de Estados Unidos es un monumento a su libertad ciudadana, mientras nosotros destruimos las instituciones (Corte Suprema, Democracia, Derechos Humanos, Educación, Salud, Constitución) en esencia en Estados Unidos se establece el ejercicio de la democracia participativa versus la democracia salvadoreña de grupos económicos excluyentes, religiosos, militares, caudillos, eliminación de minorías étnicas, negación educativa y salud, etc. Esos son solo algunas diferencias y en la actualidad repetimos la historia del siglo pasado del dictador Martínez; en conclusión, el desarrollo de otras naciones para El Salvador es inalcanzable.

En nuestra nación el modelo norteamericano no funciona y no funcionará mientras la democracia no se implante ¿o acaso vivimos en democracia en 2024? Es necesario un balance de nuestra realidad, nadie imaginó el escenario de la nación tal como acontece ahora, por ello debemos dejar de pensar en el futuro, solo debemos construir este presente, no existirá un maná en el desierto constitucional que vivimos, de no actuar moriremos en el desierto económico. Estados Unidos de América solo observará el desastre en su comodidad de lujos y consumo, mientras en la nación la dictadura continuará por 15 años o más…

En síntesis: el modelo educativo 2024 en adelante es la normalización de la ilegalidad constitucional, el Golpe de Estado es una herramienta para solucionar rápidamente la crisis de Estado, Estados Unidos de América no intervendrá aunque la República no exista en la Nación, el desarrollo nacional no existe, la solución de nuevo llega de la Historia, la solidaridad y lucha por la democracia es la respuesta… a pesar de todo.

