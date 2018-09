Demandan penalmente a Raquel Caballero por calumnia

El Sindicato de Empleadas y Empleados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (SEPRODEHES) acompañó la demanda penal interpuesta por un sindicalista en la que piden procesar a la procuradora Raquel Caballero.

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

El secretario de Comunicaciones del Sindicato de Empleadas y Empleados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (SEPRODEHES) Guillermo Antonio García interpuso una demanda penal contra la procuradora Raquel Caballero, por el delito de calumnia.

La demanda penal fue interpuesta en el Tribunal Quinto de Sentencia, por declaraciones ante medios de comunicación en las que señala al sindicalista como un delincuente y miembro de organizaciones criminales.

Según García, los hechos ocurrieron el 11 de septiembre de 2017, cuando la procuradora Raquel Caballero manifestó en un medio de comunicación que Carlos Solórzano, secretario general del SEPRODEHES, y su persona, son delincuentes, no trabajan en la PDDH y que “cobran de gratis”.

En dicha declaración, Caballero dijo: “Hay dos personas que para mí son delincuentes, no son ni personal de la institución y cobran de gratis: Guillermo García Bernabé y Carlos Solórzano. Estas dos personas y diez más no hacen absolutamente nada(…) A los delincuentes no los tomo en cuenta, definitivamente son delincuentes”.

“Para el 13 de abril de 2018, dijo en La Prensa Gráfica que las investigaciones en su contra habían iniciado a partir de denuncias interpuestas por personas vinculadas con el crimen, no menciona nombre, pero nos damos por aludidos, porque quienes la hemos denunciado ante la Corte de Cuentas, Tribunal Civil y Sala de lo Constitucional ha sido Carlos Solórzano y yo”, explicó.

Dicha situación, dijo, ha causado agravio en su persona y en su vida personal, ya que ha dañado la dignidad humana, el honor y su reputación como empleado de la PDDH. Además, como profesional del derecho y ciudadano.

En cuanto al periódico digital Última Hora, García ha solicitado su derecho de respuesta, ante señalamientos en su contra. A partir de las declaraciones de la procuradora, este periódico afirma que es líder de pandillas y que buscan desestabilizar a la PDDH. “No sé de dónde sacan ellos que yo soy miembro de pandillas; sin embargo, cuando yo pido la constancia en la Fiscalía no tengo una investigación en mi contra, he pedido un derecho de respuesta para que se desvirtúe esto, si no, me reservo el derecho de demandarlo”, aclaró García.

Para García, estas acciones violentan sus derechos. En los próximos días, el Tribunal Quinto de Sentencia notificará sobre la admisión de estos hechos.