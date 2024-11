Delgado buscará su reelección en la FGR

Samuel Amaya

El actual fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, buscará su reelección ante los diputados de la Asamblea Legislativa, así lo plasma en su solicitud para someterse al proceso de elección de fiscal general para el periodo 2025-2028.

Delgado mostró su interés en participar en las elecciones de fiscal general el 18 de octubre, cuando presentó su expediente en correspondencia. “Por medio de la presente, tengo a bien presentar solicitud para inscribirme en el proceso de elección para fiscal general de la república en el periodo comprendido del año 2025 al 2028”, expuso Delgado.

“Dicha postulación la efectúo con base en mi experiencia profesional y conocimiento técnico, obtenido a lo largo de mi carrera por más de 25 años como Fiscal en las distintas unidades de la Institución, en las cuales dirigí diferentes investigaciones en defensa de los intereses del Estado y la Sociedad”, comentó Delgado en la pieza de correspondencia conocida hasta este 5 de noviembre.

Delgado fue impuesto por Nuevas Ideas el 1 de mayo de 2021, como fiscal general, esto luego de apartar ilegalmente a Raúl Melara, quien fungía como fiscal general. Delgado fue fiscal inconstitucional hasta el 4 de enero de 2022. El 5 de enero de 2022, la Asamblea, siempre de Nuevas Ideas lo nombró “legalmente” fiscal general para el periodo 2022-2025. Hoy, busca su reelección al frente de la silla fiscal.

“Como fiscal general, he continuado con la referida defensa y he impulsado una modernización de la institución sin precedentes, para fortalecer las estrategias de combate a la criminalidad en sus diferentes manifestaciones; y que durante mi gestión se han comenzado a implementar, labor que aún no concluye y por lo cual es necesario dar continuidad a mi gestión como fiscal general”, comentó Delgado.

Delgado ha seguido las órdenes que desde Presidencia se han ejecutado, respecto al Plan Control Territorial y el régimen de excepción para presuntamente “combatir a las pandillas”.

Delgado, ha ignorado a miles de personas que piden ayuda a la institución para conocer el paradero de sus familiares detenidos injustamente bajo el régimen de excepción. También, la fiscalía de Delgado se ha caracterizado por no investigar a funcionarios vinculados a casos de corrupción del actual Gobierno. La fiscalía de Delgado se sintetiza en ser una obediente al poder Ejecutivo.

Para el cargo de fiscal general de la República solamente se postularon dos abogados, Delgado, y Gonzalo Octavio Ayala López, quien expuso constar de los requisitos legales y tener una hoja de vida “Aceptable” a la función a desempeñar”.

Ayala López anexó título universitario, diplomados de posgrados, capacitaciones varias, hoja de vida, declaración jurada, copias certificadas de finiquito de CCR y constancias de no tener procesos abiertos en diferentes instituciones y copia certificada de constancia del TSE de no tener afiliación partidaria.

Octavio Ayala López, también se ha postulado para presidente de la Corte de Cuentas de la República, esto, luego que la expresidenta, Roxana Soriano fue elegida para presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), dejando el cargo vacante en la CCR. Para postular al cargo de presidente de la CCR, se inscribieron 11 candidatos.

En 2019, Octavio Ayala López, solicitó ante el Tribunal Supremo Electoral, la cancelación del partido ARENA y la inconstitucionalidad de la inscripción de la candidata presidencial de Carlos Calleja; las autoridades declararon improcedente las dos demandas.

Ayala López es jefe del Departamento y Oficial de Información de la Corte de Cuentas de la República.

Estos dos perfiles serán entrevistados por la Comisión Política de la Asamblea Legislativa en los próximos días, luego se pasarán al pleno para que cada grupo parlamentario proponga a quien debería ser juramentado como fiscal general.

