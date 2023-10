Del presupuesto general de la nación 2024

A finales de la semana pasada, la Asamblea Legislativa comenzó el “estudio” o “discusión” del proyecto de ley del presupuesto general de la nación, cuyo monto total para 204 será de $9,068.7 millones, en teoría con un incremento de $166.1 millones con respecto al presupuesto vigente, lo cual no es tan exacto, pues, entre enero y julio del presenta año el presupuesto real de 2023 es de $9,060 millones. Originalmente, en diciembre de 2022, el presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa fue de $8,898.2 millones.

Es de hacer notar que el presupuesto de 2023 contemplaba $800 millones para el pago de la deuda externa, los cuales fueron pagados en enero, fecha de su vencimiento. Además contemplaba el pago a la deuda previsional por $500 millones.

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), por cierto, en una publicación de la agencia de noticias Acan-Efe, hizo una fuerte crítica por los fotos destinados al pago de la deuda externa: “Si uno revisa el presupuesto (de la nación para 2023) aprobado, la mayor cantidad de recursos va para el pago de la deuda. Nuevamente el Gobierno dice: esa es nuestra prioridad, por encima de los recursos de educación, de salud, etc (..) parecer se que se puede sacrificar cualquier área menos el pago de la deuda”.

En aquel momento, los más de un mil 200 millones de dólares destinados al pago de deuda interna y externa justifican el aumento del presupuesto en casi nueve mil millones, sin embargo, para 2024, no lo justifica, primero, porque no hay obligaciones de deuda que cumplir, salvo los intereses anuales de la misma de préstamos que vencerán en 2025 y más allá, y segundo, porque, producto de un decreto legislativo, el gobierno de Bukele no cancelará los $500 millones de dólares anuales a la deuda de los fondos de pensiones.

A lo anterior, podríamos agregar la baja ejecución del presupuesto en el actual año fiscal. De acuerdo con datos periodísticos, de enero a julio del presente año, el Gobierno ha ejecutado poco más $5,000 millones del Presupuesto General de la Nación, es decir, solo el 55.9% de los fondos aprobados.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el Presupuesto General del Estado 2024, que asciende a $9,068.7 millones, será distribuido de la siguiente manera: Gastos corrientes: $6,319.2 millones. Gastos de Capital: $1,656.3 millones. Aplicaciones Financieras: $891.3 millones. Gastos de Contribuciones especiales: $201.9 millones.

Y aunque el Gobierno dice que sus prioridades estratégicas del Presupuesto 2024 estarán en tres áreas: Educación con $1,566.9 millones, Salud con $1,261.2 millones y Seguridad y Defensa con $866 millones, que totalizan $3,694.1 millones equivalente al 40.7% del presupuesto total, habrá que verlo a partir de una simple comparación con el presupuesto actual. El presupuesto de Educación es de $1,501.9 millones, es decir, para 2024 solo contempla 65 millones de aumento. Mientras que en Salud el actual es de $1131.2, el cual recibe un incremento de 130 millones. Y aunque seguridad y defensa solo contempla un incremento de $27.2 millones, pues el actual es de $838.8, significa que la prioridad este último.

Recordemos que en el presente año fiscal a medio año el gobierno recortó presupuesto a Salud y Educación, no así ha seguridad, lo que implica que las prioridades planteadas no son reales

El otro rubro destacado por el Gobierno en el proyecto de presupuesto está el de la inversión pública el cual asciende a $1,790.52 millones, pero recordemos, de acuerdo con el presupuesto actual, que la ejecución del gobierno es deficiente, por lo que lo proyectado puede calcularse en la mitad, sino es que menos.

Otro aspecto importante del proyecto de presupuesto es sobre lo ingresos tributarios proyectados para 2024, los cuales se estiman en $6,930 millones, pero, basados en una supuesto crecimiento superior al 2.6 esperados en el presente año.