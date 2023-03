De paseo en el centro con sus chihuahuas

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Jesús Antonio Villalta, de 55 años, se ha vuelto muy popular en el centro histórico de San Salvador por sus mascotas; un grupo de chihuahuas cabeza de venados muy coquetos que captan la atención de las personas que deciden documentarlo a través de fotografías.

Dando un paseo por la Plaza Barrios se encontró a Jesús Antonio Villalta, un capitalino dueño de Venancio (padre), Rigoberto, Cordelia, Ofelia, Ramoncito, Penélope (hijos) y Maluma (hijo de Penélope). Estos perritos para Villalta, es su familia, ya que le hacen compañía en su vida por ello decidió andarlos “bien vestidos”.

A pesar de su tamaño, estas mascotas suelen ser muy “buyistos”; no es para menos, durante el rato que se habló con Villalta; estos ladraron en al menos 3 ocasiones por diversas razones; una de ellas, por el solo hecho de ver otro perro a unos 25 metros de distancia; estos se callaron cuando su dueño les dijo “vaya niños, ya estuvo”.

Villalta dijo que a Benancio se lo trajo de Guatemala, “luego le compré la pareja y comenzaron a tener crías, esto fue hace como unos 7 años”, dijo. Anastasia (la madre cachorra) tuvo 3 partos, pero lastimosamente padeció de erliquisosis (una enfermedad transmitida por la garrapata) y murió.

Tambien relató que, si va a trabajar, por las mañanas, a eso de las 6:30 a.m, los saca a pasear en la manzana antes de irse. Les da una libra y media de pollo deshilado además de la comida para perros ProPlan. Cuando regresa, a eso de las 5 de la tarde y si no le toca trabajar de noche, los saca a pasear para que se distraigan un rato luego de haber pasado el día solos.

La cena para los perros también es pollo y las semillas; para luego irse a la cama de su dueño para dormir juntos, los 7 perros. “Ahí se ponen en los pies, este Maluma (lo señala) cuando siento ya lo tengo aquí por la cabeza”, relató con una carcajada.

Sobre la vestimenta, aseguró que cada perrito, tiene su propia ropa en un armario especial, “al principio a mi me gustaba ponerle ropa al Venancio para que se viera coqueto y de ahí que le fui consiguiendo; tienen ropa hasta para la lluvia”.

En el momento de hacer la entrevista, varios transeúntes, sobre todos los niños, “chuleaban” a los perritos, ya que eran “adorables”, según los catalogó una menor en la Plaza Barrios. “Los perritos no son enojados con la gente, los pueden tocar, abrazar, chinear y los perritos tranquilos, no hacen nada”, comentó su dueño.

“Para mí, es una familia; cuando se me murió la mamá de ellos, yo lo sentí en el alma; así es que yo los cuido como si fueran mis hijos; y ellos son tan cariñosos. Me relajan, cuando llego de trabajar se vuelven locos, me lamen y empieza la gran ladradera”, concluyó.