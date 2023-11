De la tradición oral al braille, una propuesta literaria novedosa

Iván Escobar

Colaborador

Se dice que para la creatividad, el límite es el cielo. Esto mismo podríamos aplicarlo al trabajo desarrollado por el equipo Editorial de la Universidad Don Bosco, junto a estudiantes de la misma que adaptanun libro recién publicado por la misma casa editorial, y que en menos de tres meses fue traducido al método braille. En el país hay material impreso en método braille, pero en su mayoría son cuestiones legales o de tipo jurídico, no se tienen textos literarios propiamente.

Esta fue la propuesta innovadora de la III Feria del Libro Académico, que de acuerdo a los organizadores y público es muy positiva para el país, durante este evento desarrollado entre el 16 y 18 del presente mes de noviembre, y el cual reunió a 17 casas editoriales de universidades e institutos de educación superior de El Salvador, que integran la Red de Editoriales Académicas de El Salvador, ExLibris.

“Kuskatan y el más allá: Leyendas de El Salvador”, de la escritora salvadoreña Andrea G. Minero, es una publicación bajo el sello de la Editorial de la Universidad Don Bosco, de la cual también la autora forma parte del cuerpo docente. Es una propuesta que reúne varias historias mitológicas propias de nuestra tradición oral, que la autora recopila para las presentes y futuras generaciones.

Cabe destacar que las historias que Andrea presenta en su libro, en gran medida fueron conocidas por nuestros mayores, a través de la tradición oral. Ella, en su caminar las escuchó, al igual que tantas generaciones, por lo que decidió orientar su trabajo por rescatarlas, y plasmarlas en un libro para registro en la literatura nacional.

Pero la propuesta, aseguró Nelson López, quien lideró el “trabajo compartido que hicimos”, advierte, y el cual ahora deja como resultado la publicación de una primera parte de las historias no muy conocidas que contiene el libro, y que están traducidas al braille. A futuro será transcrito la otra parte del libro, con las “leyendas conocidas”.“Queríamos rescatar las leyendas, pero no solo dejar así el libro, Luvi adaptó el texto al braille”, externó con satisfacción López este sábado 18 de noviembre, en el marco del tercer día de la Feria. López se refería al trabajo de una de las integrantes del equipo, Luvi Canizáles, egresada de la carrera de Comunicaciones de la Don Bosco, una joven muy dinámica y con gran carisma, sobre todo con la

sensibilidad que se requería para impulsar el proyecto.

Ella comentó que no fue fácil el recorrido, que inició apenas el 22 de agosto de este año, y el cual consistía en adaptar una edición impresa, en método braille. Al inicio aceptó, porque vio la necesidad de trabajar el texto para un público, que en la literatura salvadoreña no es considerado, es decir, las personas con discapacidad visual.

Se sintió segura, pues contaba con un “valor agregado”. El conocimiento del braille, el saber cómo y qué requiere una persona ciega. La razón, su padre y su madre, ambos tienen discapacidad visual, para ella, el convivir en este ambiente le permitía una oportunidad de dar un documento para este público.

No obstante, aclara que si bien entiende ciertas palabras y frases, no lo lee. Ya que el braille, está adaptado para la persona que no tiene visión, y una persona con visión no utiliza el tacto, sino los ojos, todo esto se puso en marcha a la hora de la transcripción. Pero también venía, un elemento complementario para los editores, y aquí entra el trabajo de la ilustradora, de las imágenes que integraría la

edición.

Ya que el libro base, cuenta con imágenes sobre las historias.

Gabriela Valdez fue la encargada del trabajo de adaptar las imágenes visuales, al braille. Un trabajo, que también ella se fijó en cumplir, a pesar de que en un principio, ella pensaba que entre más detalles, más entendibles serían los dibujos, pero no, se requería que los mismos se presentarán de la forma más sencilla.

“Fue un reto emocionante, pero frustrante a la vez”, señaló pues, no solo era dibujar lo mejor, sino de la forma más simple.

Todo este esfuerzo, lo valora la autora, quien afirmó que se compagina este trabajo con su labor desde la academia, en profundizar el tema de la inclusión, “trabajo en esa vía, produciendo un producto que confirme que estamos en esa línea de la inclusión”, precisó.

“Este libro se ha hecho desde el amor y la innovación”, enfatizó Canizáles.

Una lectura breve en braille

El equipo detalló durante la presentación que todo el trabajo contó con los filtros tradicionales que se hacen a la hora de sacar un libro tradicional, pero también con filtros en los cuales participaron personas con discapacidad visual, para dejar en cada paso lo más adaptable la obra.

A la presentación llegaron desde Comasagua, La Libertad, don Miguel Ángel Hernández, con su hija Emely Elizabeth Hernández Hernández, de 14 años, y María Rosa Escobar, con su hija Fernanda Yamileth Sosa Escobar, ambas jóvenes tienen discapacidad visual, pero ante el público asistente a la presentación del libro, leyeron sin dificultad, dos de los textos incluidos y pudieron interpretar las imágenes.

“Vemos bien esto, porque las personas ciegas no han tenido acceso a los libros. Muy bonito está” celebró Miguel Ángel, mientras captaba imágenes y audios durante las lecturas. Ambos padres saludaron la iniciativa y aseguraron que es una oportunidad para que más personas conozcan este tipo de proyectos, y pidieron que se siga en este camino.

La Universidad Don Bosco con esta propuesta innovadora, da un paso importante en la inclusión de las personas con discapacidad visual, saben que es un esfuerzo grande y no se hace ni se quiere continuar solo porque se diga que hay que hacerlo, sino por el compromiso y el deber de dejar en manos de aquellos que carecen de visión, la oportunidad encontrar luz en las letras, en este caso también a través ndel método braille.