Cubanos avanzan a final A en mundial de canotaje

Copenhague/Prensa Latina

Liderados por los olímpicos Serguey Torres y Fernando Dayán Jorge, Cuba incluyó este jueves a tres embarcaciones en la final A del Campeonato Mundial de canotaje con acción aquí durante este fin de semana.

Un mes después de festejar el título en Tokio 2020, la canoa biplaza (C 2) de Torres y Dayán clasificó directamente a la final de los mil metros; en tanto, las féminas Yarisleidis Cirilo y Katherin Bueno accedieron en el C 2 a 500 metros, así como José Ramón Pelier en el monoplaza (C 1) a la distancia de mil metros.

Los reyes bajo los cinco aros en el C 2 ganaron su heat eliminatorio con crono de 4:01.01 minutos y este sábado buscarán el único cetro ausente en su palmarés frente a exponentes de Canadá, Hungría, Rusia, Italia, Polonia, España y Eslovaquia.

El C 2 de Cirilo y Bueno se recuperó de un cuarto escaño en la primera serie clasificatoria y luchó el boleto a la disputa de las preseas al ganar la semifinal con tiempo de 2:04.44 minutos.

Las finalistas olímpicas caribeñas saldrán pasado mañana en la Final A por la carrilera número ocho, en un heat que presentará a canoistas de Moldavia, España, Bielorrusia, Hungría, Ucrania, Canadá, Polonia y Rusia.

Por su parte, el monarca juvenil a este nivel Pelier accedió a la porfía de las medallas al quedar segundo de la serie semifinal dos con tiempo de 3:58.70 minutos, solo superado por el alemán Conrad Scheibner (3:57.79).

El sábado en la jornada de finales, el piragüista cubano del C 1 intentará conquistar un lugar entre las posiciones de vanguardia frente a exponentes de Italia, Bielorrusia, República Checa, Moldavia, Hungría, Alemania y Polonia. Este viernes en la segunda fecha de competencias, las embarcaciones del C 2 de Torres-Dayán y Cirilo-Bueno volverán a la acción en la eliminatoria de los 200 metros.

El Campeonato Mundial de Paracanoe y Canoa Sprint en Copenhague convocó a casi 700 piraguistas de 56 países, entre ellos, atletas de América en representación de Argentina, Brasil, Chile, canadá, Cuba y Guatemala.