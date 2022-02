Conferencia Episcopal convoca a jornada de ayuno y oración por la paz

Gloria Silvia Orellana



La Conferencia Episcopal de El Salvador convocó este día, en un comunicado oficial, a una jornada de ayuno y oración por al paz, en atención a la postura de el papa Francisco I sobre la crítica situación de violencia que vive el pueblo de Ucrania, situado en Europa Oriental.

“El Papa Francisco, en la audiencia general de este miércoles 23 de febrero, hizo un llamamiento a los responsables políticos para que hagan un serio examen de conciencia ante Dios, que es el Dios de la paz y no de la guerra”, dijo.

La Conferencia Episcopal de El Salvador reiteró las palabras del papa Francisco, quien señaló que Dios es Padre de todos y no solo de algunos, y que quiere que “seamos hermanos y no enemigos”, rogando a todas las partes implicadas a abstenerse de cualquier acción que cause más sufrimiento a la población.

“Hacemos un llamado para el próximo miércoles 2 de marzo, Miércoles de Ceniza, a una jornada de ayuno y de oración por la paz, por eso invitamos a todos a responder generosa y solidariamente a este llamado del Papa”, señaló la Conferencia Episcopal.