CONASAV entrega Plan El Salvador Sustentable al Presidente

En el país 1 de cada 4 hogares no tiene acceso al agua potable, por eso resolver la problemática es urgente para el actual Gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén, quien recibió del Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad (CONASAV) el Plan El Salvador Sustentable.

El plan tardó dos años en elaborarse y retoma conceptos globales derivados de la Agenda de Río y propone una definición de desarrollo sustentable más apropiada al momento y realidad de El Salvador. Se basa en dos factores imperantes que son la necesidad de que se establezca una agenda donde participen todas las entidades del Estado y de la sociedad.

Según datos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el 91% de los productores no utilizan obras de conservación de suelos, cerca de 800 toneladas de las 4,400 toneladas diarias de basura que se produce a nivel nacional no se disponen adecuadamente, 55 ríos no tienen calidad excelente, 8 de las 10 regiones hidrográficas tienen altas concentraciones de coliformes fecales y el 88.7% del territorio nacional es zona de riesgo. “El Plan El Salvador Sustentable con un marco temporal que abarca el periodo 2018-2030, constituye una vital estrategia que promueve el desarrollo social y económico del país, que garantiza los recursos naturales y asegura las futuras generaciones”, indicó el Mandatario.

Destacó que “sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de desarrollo sustentable, pues en nuestra gestión hemos logrado sacar a El Salvador de la lista de los países más vulnerables del mundo, se prohibió la minería metálica, superamos una crisis hídrica en el gran San Salvador y se plantó un millón de árboles con el PLANTATÓN 2017 en 77 áreas degradadas del país”.

Acciones de conservación

Entre las propuestas se encuentran restaurar, rehabilitar y reforestar las zonas de recarga hídrica, fortalecer la resiliencia de la sociedad, implementar planes de desarrollo sustentable en regiones vulnerables. Además de brindar educación de pregrado y posgrado para el desarrollo sostenible, integrar y promover el acceso a información ambiental, territorial y social a toda la población.

Este Plan consta de 28 acuerdos y 131 metas, construidas en torno a

cuatro ejes estratégicos: gestión integral del riesgo para la reducción de desastres y cambio climático; generación de conocimiento y cultura de sustentabilidad; fomento de la transformación productiva y fortalecimiento de la institucionalidad pública.