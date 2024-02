Cierre de campaña de elecciones de gobiernos municipales

Gloria Silvia Orellana

@Redacción DiarioCoLatino

“Yo lo que quiero es que el alcalde de San Salvador (Mario Durán) deje vender a la gente pobre en el centro”, pidió José Elías, un vendedor ambulante que lleva en sus brazos toda su mercadería, entre tornillos, candados, llaves y tenazas, que ofrece a diario en las calles del Centro Histórico de San Salvador.

Los nuevos 44 concejos municipales que se elegirán el próximo domingo 3 de marzo, y que tomarán posesión el próximo 1 de mayo, han hecho gala en los cierres de campaña con alboradas, cine comunitario, banderas, llaveros, gorras y delantales en busca del voto que los convierte en funcionarios públicos de elección popular. Oros, ofrecido “fiestones” con reconocidas orquestas, como es el caso de Nuevas Ideas, en Santa Tecla.

Los festivales del cierre de la campaña electoral fueron una opción como en San Miguel. Los partidos Nuevas Ideas y el PDC, celebraron con sendos conciertos; y en Santa Tecla también el partio oficial celebró el cierre con un festival en la Plaza de la Cultura.

No obstante, la población parece no muy entusiasmada a votar, como Francisco López, que llegó a la santa misa en Catedral Metropolitana. “Yo no quiero ir a votar porque no respetan el voto, no respetaron la opinión”, señaló, al mencionar todas las noticias de las irregularidades durante el proceso de cierre de votaciones y el recuento para elegir a la nueva legislatura que dominara el partido oficial Nuevas Ideas, en las elecciones presidenciales y para diputados.

“Si me decido a votar lo haré para que les cueste hacer de nuevo todo esa changoneta del recuento de votos como con los diputados. Donde hubo engaño a la gente de la manera más salvaje y sin vergüenza”, reiteró López.

Mientras, los candidatos a San Salvador-Centro, como el alcalde Alejandro Nochez, de Ayutuxtepeque, quien trató de hablar con las vendedoras sobre su plataforma de trabajo, pero fue expulsado por una agente del CAM, de la Alcaldía de San Salvador, que no atendió a sus argumentos que de llegar a la alcaldía de San Salvador Centro, este sería parte del territorio a administrar.

Esto lo llevó a denunciarlo en la red social X, “Lamentable situación en el Mercado Hula Hula, el cual visité este día para dar a conocer mis propuestas como candidato a alcalde por San Salvador-Centro, donde me agredieron junto a mi equipo. Esto me motiva a seguir trabajando”, reafirmó Nochez.

Lo que llenó de críticas de los seguidores del alcalde Nochez, a la actual administración del partido Nuevas Ideas, en San Salvador Centro, que preside Mario Durán.

Por otra parte, Simón Paz, por el partido FMLN, concejal del gobierno municipal de Mejicanos, realizó una mega jornada de visitas a mercados municipales y colonias populares como La Málaga y Santa Marta, en San Salvador Centro.

La propuesta de Simón Paz, quien fue alcalde por el partido FMLN, su propuesta de campaña fue “crear un tejido social y Consejo Consultivo para la Ciudadanía San Salvador Centro”, que específico que lo integrarían gente de mucha experiencia de los municipios de Ayutuxtepeque, Mejicanos, San Marcos, San Salvador, Santo Tomas y Santiago Texacuangos

El Consejo Consultivo de la Ciudadanía para el municipio de San Salvador Centro será un instrumento que ayudará a fortalecer el ejercicio administrativo y llevar transparencia de las obras municipales, anunció Paz, cuando lanzó su propuesta electoral durante su campaña que cerró el domingo con una caravana por las calles de San Salvador.

Simón Paz señaló en ese momento que el municipio de San Salvador Centro implicaba trabajar para un 1 millón 58 mil personas, un “reto grande”, pero consideró que su experiencia de 6 años frente a la comuna de Mejicanos le daban un amplio margen sobre el manejo de este nuevo municipio de 6 distritos.

Por el partido oficial, Nuevas Ideas, Mario Durán busca la reelección para San Salvador-Centro, y quien se adjudica la revitalización del Centro Histórico, junto a la recuperación de las calles de San Salvador, mediante el desalojo de alrededor de 6 mil vendedores ambulantes sin ofrecerles un lugar donde comercializar su mercadería. Y es que la remodelación del Centro Histórico, es obra del Ejecutivo.

La revitalización del Centro Histórico comprende corredores cercanos y la fase 2, el tramo de la Avenida Rubén Darío, la calle Arce, Avenida Morazán y la 1a y 3a Avenida Norte. Que suman 36 cuadras sin ventas informales.

Durán, antes de ser alcalde, fue ministro de Gobernación del gobierno del presidente Nayib Bukele, y cuando trabajó por primera vez, en la municipalidad fue concejal de la Alcaldía de San Salvador (2015-2018), como director de Desarrollo Municipal, en su calidad de miembro del FMLN.