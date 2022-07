Chirstophe Galtier, se estrenará como nuevo DT del PSG

Rebeca Henríquez

Colaboradora

@DiarioCoLatino

La salida del entrenador argentino Mauricio Pochettino del cuadro parisino, dio lugar a la llegada del francés Christophe Galtier, como nuevo DT del París Saint-Germain, después de que el club confirmara que Galtier será el nuevo director por las próximas dos temporadas.

“El Paris Saint-Germain confirma que termina el ciclo de Mauricio Pochettino en el Club. El club agradece el trabajo de Pochettino y su cuerpo técnico y le desea lo mejor para el futuro”, así confirmó el club la salida de Pochettino del equipo de la Ligue 1.

El entrenador acompañó a los parisinos desde el 2021 con 84 partidos disputados, consiguió 55 victorias, 15 empates y 14 derrotas, conquistó una Copa de Francia y una Ligue 1. Pero también bajo su tutela, el PSG no alcanzó la Champions League y fue eliminado por el Manchester City en las semifinales de 2021 y en octavos de final de 2022 por el equipo merengue.

Horas más tarde de que se anunció la salida del ahora ex DT del PSG, el club oficializó a Galtier como su sucesor, quien fungirá el puesto por las siguientes dos temporadas.

«Es un trabajo apasionante. No hay mejor lugar que el París Saint-Germain para ganar trofeos (…). Si he aceptado este puesto es porque soy capaz de hacerlo”, comentó Galtier en la presentación oficial.

El nuevo entrenador francés llega de cara a la nueva temporada bajo el nuevo director deportivo, Luis Campos. Galtier ha dirigido equipos como el Saint-Étienne en 2009-2010, tuvo su paso por el Lille Olympique Sporting Club y también en el OGC Niza de la Ligue 1.