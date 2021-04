CESTA pide a nueva legislatura aprobar Ley General de Aguas sin objeción

@DiarioCoLatino

En el Día Internacional de la Tierra, el presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), Ricardo Navarro exhortó a los diputados de la Asamblea Legislativa, retomar la aprobación de la Ley General de Aguas sin ninguna objeción.

Navarro se mostró en desacuerdo con lo expresado por el comisionado presidencial para el Agua, Frederick Benítez, quien vía twitter señaló que los mismos de siempre no han entendido que son irrelevantes y cualquier ley aprobada de manera exprés, será vetada por el presidente de la República, Nayib Bukele.

“La @BancadaCyan será la encargada de aprobar la Ley de Aguas, que beneficiará a todos los salvadoreños”, afirmó el comisionado en su cuenta oficial de Twitter, a las 5:49 de la tarde de este 20 de abril, luego de conocer que la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, prevé retomar la discusión del anteproyecto de Ley el próximo lunes.

El presidente del CESTA recalcó que la Asamblea Legislativa tuvo la oportunidad de haber aprobado la Ley del Agua hace más de diez años, que si bien es cierto se ha visto el esfuerzo de la actual comisión legislativa, estos no deben de ser derogados.

“Decir lo que haga esta Asamblea es irrelevante y eso será vetado, es una afirmación no muy correcta, por lo que hay que retomar lo que la actual comisión ha hecho, y a partir de ello darle continuación, si yo fuera el presidente de la Republica y me pasan una Ley, yo no la voy a vetar”, indicó Navarro.

El ambientalista externó que vetar la Ley General de Aguas no es nada “inteligente”, y cualquier “chimpancés” piensa mejor, lo más indicado que el jefe de Estado debería hacer es observarla en todo caso.

“El arcoíris se quedaba corto a comparación de los colores que el agua reflejaba durante la gestión de Frederick Benítez, al frente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados”, aseguró Navarro.

Mientras tanto, para el titular del CESTA es importante fortalecer el trabajo de los agricultores, pues al país le conveniente que la producción alimentaria se establezca en el mismo territorio y no como se ha hecho respecto a las importaciones de México.

“Solo el hecho de comprar paquetes de alimentos fuera del país y no hacerlos con los mismos productores, es una acción plenamente irracional, donde también se refleja la poca capacidad de análisis. Es triste que las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería aun no entiendan que el país debe producir alimentos resistentes al cambio climático”, apuntó.