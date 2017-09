César Vallejo marxista

César Ramírez Caralvá,

Escritor y fundador Suplemento Tres mil

Las ciencias sociales tienen el privilegio de documentar escenarios de las humanidades pretéritas, condición que muchos califican como acciones cíclicas de los períodos de la civilización, no obstante la ciencia de la historia no concibe una acción de esa naturaleza, sino que las crisis históricas desembocan en nuevas etapas sociales que abandonan los paradigmas anteriores para abrazar avances en sus nuevos modelos en sus diversas organizaciones: económica, jurídica, regional, religiosa etc.

El descubrimiento de la Historia como ciencia se lo debemos a las propuestas de Carlos Marx, junto a Charles Darwin, Sigmund Freud, que golpearon los viejos paradigmas de la sociedad burguesa, unido a la revolución de los derechos humanos, la ciencia, tecnología, además al capitalismo en sus diversas variantes de acumulación dineraria, financiera o informática; nuestra observación se orienta al pensamiento del autor de Tungsteno (1931), Paco Yunque (1931) España aparta de mi este cáliz (1939) y otras, en este caso el libro que hemos citado de Eduardo Neale-Silva en su libro: César Vallejo cuentista – Barcelona: Salvat, 1987. 350 p. anota la influencia marxista de Vallejo … «no nos extrañaría ya que, durante los años de sus viajes a Rusia (1928-1931), su principal preocupación fue llegar a una clara comprensión de las ideas marxistas y establecer centros de inculcación y propaganda.» Pág 248 idem, de esa forma ampliando esta nota Neale-Silva agrega: Cuando Vallejo y otros peruanos crearon en París una célula del Partido Socialista del Perú, enviaron a José Carlos Mariategui, en noviembre de 1928 una declaración en que se decía: «Nuestra tarea en París tiende a una doble finalidad: la primera, formar militantes capaces, preparados para interpretar la realidad mediante un conocimiento integral de la ciencia marxista-leninista, que más tarde se ponga al servicio exclusivo de la clase obrera. La segunda finalidad es mantenernos en constante comunicación con todos los grupos y centros que se constituyan en el Perú…» pág 256 idem. el contexto de estas citas es el tejido literario de: piezas experimentales, consorcios plurales, teorías de la reputación.

José Carlos Mariátegui La Chira, fue escritor y periodista, fundador del Partido Socialista Peruano y es considerado el pensador marxista más vigoroso y original de América Latina, según Michael Löwy.

De esa forma la literatura de Vallejo es más accesible a los ojos de la interpretación materialista, entonces sus palabras se convierten en objetos visibles o realidad contundente.

Neale-Silva agrega: « es posible que algunos lectores vean en la estampa (Ruido de pasos de un gran criminal) una poetización del concepto de energética, es decir, la tesis de que toda sustancia es energía. Nosotros creemos que la fuente directa de la concepción dinámica vallejiana fue, muy probablemente, otra: el principio marxista de que no hay nada inmutable. Las cosas -dice al respecto Nicolás Bujarin- no existen más que como aspecto de un proceso evolutivo.» Pág 263 idem.

Vallejo no lo oculta en su poema suelto (oct.27, 1937) Intensidad y altura

Quiero escribir, pero me siento puma, / quiero laurearme, pero me encebollo. / No hay toz hablada, que no llegue a bruma, / no hay dios, ni hijo de dios, sin desarrollo.