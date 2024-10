Bukele dona 2 BTC ($133 mil) para construir escuelas en Honduras

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Mientras en El Salvador el Gobierno de Nayib Bukele despide a maestros y cierra escuelas como el Centro Escolar República de Argentina, en el Centro Histórico de San Salvador, el presidente inconstitucional donará 2 bitcoins al activista social japonés Shin Fujiyama, quien completará 3 mil kilómetros, con el fin de recaudar fondos para construir varias escuelas en Honduras.

Shin Fujiyama llegó a San Salvador para continuar con su recorrido y completar 3,000 kilómetros. A través de una llamada vía redes sociales (Tik Tok) el presidente Bukele y el japonés hablaron por 5 minutos donde el mandatario dijo que donaría 2 bitcoins para la causa; lo que equivaldría a unos $132 mil.

“Tú eres una gran persona, de verdad, inspiras a mucha gente, no solo en Honduras, sino en todos los países en los que has tocado, incluyendo el nuestro, así que te recibimos con todo nuestro corazón”, comentó el presidente Bukele en la llamada de Tik Tok.

Mientras que el japonés dijo que “casi no hacia el reto”, pues tenía dudas y miedo, “pero todas las noches miraba sus videos, todo lo que usted estaba haciendo, usted me dio la valentía de intentar, y aquí llegamos casi 3.000 kilómetros, gracias, usted me inspiró para llegar hasta aquí. Presidente Bukele, gracias por todo, eres un héroe, gracias”, comentó el japonés. El presidente Bukele informó que apoyaría a la causa: “Yo quiero ayudar a tu causa también, obviamente, mi responsabilidad principal son los salvadoreños y no puedo agarrar dinero público y entregártelo, pero sí puedo de mi dinero personal, así que estoy seguro que puedo ayudarte a cumplir tu meta”.

Bukele le donó 2 bitcoin para su causa, supuestametne de su “billetera personal”, “por supuesto no son fondos públicos, es dinero propio que quiero dar, así como te ha ayudado mucha gente”.

Esta donación, se realiza en un contexto donde el Gobierno de Nayib Bukele ha despedido a maestros por participar en marchas que exigen los derechos laborales, así como el anuncio del cierre de un centro escolar en el centro histórico para hacer un parqueo anexo al Cine Libertad. Los padres de familia le han pedido que no lo cierren, pero no han sido escuchados.

También, existen demandas para mejorar la infraestructura de las escuelas que han sido dañadas con el pasar de los años a fin de brindar mejor servicio o la reparación de calles para acceder a estos centros educativos, ya que algunos son de terracería o de difícil acceso.

Además, Bukele ha ordenado congelar los escalafones a Educación y a Salud, les ha disminuido el presupuesto a esos ministerios, pero le ha aumentado el presupuesto al ministerio de Defensa.

Asimismo, ha ordenado depedir a once mil empleados públicos el otro año, en los que se encuentras maestros y médicos.

