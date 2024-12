Breves apreciaciones sobre el acuerdo con el FMI

César Villalona

Economista

El Gobierno de El Salvador acordó con un equipo técnico del FMI un préstamo de $1,400 millones de dólares a cambio de compromisos que debe cumplir en 40 meses, o sea, para abril de 2028. Falta que el acuerdo lo apruebe el Directorio Ejecutivo del FMI. Los compromisos son:

Sobre las finanzas públicas

a) Lograr la sostenibilidad fiscal

Eso quiere decir que el Gobierno reconoce que lo que recauda de los impuestos no le alcanza para cubrir sus gastos y que la deuda pública es demasiado grande, pues aumentó en $12,000 millones de dólares (62%) de los últimos 5 años y 5 meses y representa el 88% del PIB. La deuda con los fondos de pensiones se duplicó en ese período.

Como la misión del FMI es garantizar que los Estados paguen la deuda y se sigan endeudando, le exige al Gobierno salvadoreño que en los próximos 40 meses recorte gastos y aumente ingresos por un monto igual a los $1,400 millones que prestará (3.5% del PIB). El FMI dice sentirse satisfecho con el recorte de la masa salarial, la compra de bienes y servicios y la transferencia a los municipios que está en el presupuesto de 2025.

Lo que resulta curioso es que para frenar el endeudamiento público, que según el FMI lleva “una senda insostenible”, el propio organismo financiero le preste al Gobierno $1,400 millones de dólares, que se le sumarán a otros $2,337 millones provenientes de 37 préstamos aprobados:

$1,226 millones de desembolsos de 35 préstamos ya aprobados, recursos que aparecen en el presupuesto de 2025;

$646 millones del BCIE para “proyectos de infraestructura”, que se tendrán que incorporar al presupuesto de 2025 porque se ejecutarán ese año;

$465 millones de la Corporación Andina de Fomento para “aeropuerto y cable submarino” y que también se incorporarán al presupuesto 2025.

Esos préstamos y el del FMI suman $3,737 millones de dólares. Y a eso hay que agregarle el dinero que el Gobierno siempre agarra de los fondos de pensiones. Solo este año (hasta octubre) tomó $870 millones.

b) Darle el aval a más préstamos

Si el Gobierno cumple el acuerdo, el FMI le dirá al Banco Mundial, al Banco Centroamericano de Integración Económica y al Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe que le presten más dinero, unos $3,500 millones durante los 40 meses.

¿Esa senda de endeudamiento será sostenible? Es difícil precisar lo que podría ocurrir con tanta deuda, pero si el Gobierno consigue esos recursos es probable que antes de finalizar el acuerdo haya quebrado, pues la recaudación tributaria es limitada y el pago de la deuda acumulada podría consumir entre el 40% y el 45% del presupuesto.

Llegado ese momento, el FMI ofrecería otro financiamiento pero apretaría más las tuercas, o sea, exigiría más recortes de salarios y de inversión social y, para que el Gobierno consiga más dinero y pague lo que debe, exigiría más impuestos al consumo y privatización de empresas públicas. Esto último le vendría muy bien al clan gobernante, al que le sobran las ganas de apropiarse de más recursos públicos. Para el pueblo, ese programa sería la entrada al infierno.

Sobre el sector externo

Este sector tiene que ver con los vínculos comerciales y financieros del país con el resto del mundo: entrada de divisas a través de las exportaciones, remesas, inversión extranjera, endeudamiento externo y otras fuentes; y salida de divisas vía importaciones, pago de la deuda y otras fuentes

Al FMI le preocupa que las reservas internacionales hayan disminuido porque la salida de divisas es muy grande y la entrada se ha complicado porque las exportaciones de bienes cayeron -10% en 2023 y -2% hasta octubre de 2024; la inversión extranjera no fluye (apenas $88 millones en el primer semestre del año) y las remesas pierden dinamismo (solo crecieron 1.7% hasta octubre) y podrían disminuir si expulsan a miles de compatriotas de E.U. y si el Gobierno de ese país desata una guerra comercial con China, Canadá, México y el BRICS, de la cual saldría con las plumas rotas. En ese escenario caerían las dos fuentes principales de divisas de El Salvador: las remesas y las exportaciones.

El FMI dice que se compromete a inyectarle dólares a las reservas internacionales que maneja el Banco Central, pero eso significa un endeudamiento adicional al que vimos en el tema de las finanzas públicas. O sea, que para darle sostenibilidad al sector externo se está generando un endeudamiento masivo del Estado, pues el aparato productivo no es capaz de generar las divisas que necesita la economía.

Sobre el sistema de pensiones

El FMI pide darle vitalidad al sistema, una meta casi imposible de lograr. Si para el FMI eso significa que el Gobierno comience a pagar por la deuda acumulada de $10,365 millones de dólares (más del doble de como la encontró Bukele), habría que cerrar 8 de los 16 ministerios.

Sobre la reserva de liquidez del BCR

El FMI pide que el BCR les quite a los bancos el 15% de sus depósitos y los ponga en sus reservas de liquidez. Hoy les quita el 11.5%. Pero esa medida afectaría los créditos de los bancos y un poco los intereses a que éstos prestan. En otras palabras, se afectaría la inversión privada y los préstamos serían más caros. Se entiende que al FMI no le agrade que esas reservas sigan cayendo, pero aumentarlas no estimula la actividad económica.

Sobre el Bitcoin

Al FMI le preocupa que las empresas tengan aceptar ese cripto activo, pues si su cotización se desploma quebrarían muchos negocios, aumentaría el desempleo, bajarían los ingresos fiscales y se complicaría el pago de la deuda. También le preocupa que el Gobierno apueste dinero en un casino digital, pues con lo maltrecho que ya está, si pierde mucho tendrá serios problemas para pagar la deuda. Por eso el FMI delimitó la participación del sector público en el casino. Y el Gobierno no tuvo más remedio que aceptarlo.

Sobre la transparencia y la corrupción.

El FMI le exigió al Gobierno que sea transparente y frene la corrupción. Al aceptar ese pedido, las autoridades del Gobierno reconocen que tienen un maligno comportamiento. Pero ese apartado del acuerdo es puramente declaratorio, pues pedirle moralidad a este Gobierno es una forma de perder el tiempo.

Mis conclusiones

Al llegar a ese acuerdo con el FMI, el Gobierno reconoce que está convaleciente y necesita oxígeno para vivir, pagar lo que debe y seguirse endeudando. A eso conducen todos los acuerdos en el marco del Servicio Ampliado del FMI. La experiencia de muchos años y muchos países ha sido la misma: despidos, recorte de programas sociales, congelamiento de las compras públicas, impuestos al consumo, aumento de la pobreza, pago de la deuda, más deuda, más ajuste fiscal para pagar la deuda y de nuevo más deuda.

18 de diciembre de 2024

