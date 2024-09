Bitcoin no será el salvador de nadie

César Ramírez

Un poco de historia

Hace algunos años anotamos que el siglo pasado en 1922 se investigó el dinero público por la compra de bonos en el exterior, así se realizaron antejuicios por la Asamblea Legislativa a los expresidentes de la república: Don Jorge Meléndez (1919-1923), Dr. Alfonso Quiñonez Molina (1923-1927) y Dr. Pío Romero Bosque (1927-1931), era una época donde ya era conocida la “corrupción presidencial”… así se investiga la inversión de los millones del empréstito de 1922 contra los expresidente Quiñonez y Meléndez, esos millones en parte, se invirtieron en comprar bonos inservibles del siglo XIX (1899) y otros derroches por el estilo.

En el Siglo XXI

Imaginemos una investigación de ese nivel en estos momentos: ¿compra de Bitcoin provenientes de una deuda pública? ¿compra de Bitcoin sin límite? ¿Bitcoin comprados a precios injustificables? ¿Acuerdo con el FMI para pagar deuda y Bitcoin?… hace algunos años anotamos esas observaciones: Diario Co Latino el 7 de diciembre de 2021: “El FMI (23NOV021 cnn español) “hizo público este lunes los resultados de la misión técnica que visitó El Salvador, allí incluye aciertos, recomendaciones como no usar el Bitcoin como moneda de curso legal y algunas advertencias como el posible crecimiento de la deuda pública al 95% del producto interno bruto (PIB) hacia 2026, debido a la “ausencia de medidas decisivas de política económica para corregir los desequilibrios fiscales y alivianar estas limitantes al crecimiento”; mientras el economista Peter Schiff señaló el peligro del uso del Bitcoin “El Salvador compró otras 150 unidades de la moneda virtual aprovechando la fuerte caída de su valor a un precio promedio de unos 48.670 dólares”… el economista vaticinó: “se avecinan muchas más caídas ¿Cuánto dinero de los contribuyentes pretendes despilfarrar” escribió el economista; la respuesta de Bukele fue: “Ninguno. Estamos en verde desde de nuestra última compra, en menos de 24 horas. Sabes “boomer”, tenemos 44.106 onzas de oro en nuestras reservas. Valen 79 millones de dólares 0,37% menos que hace un año. Si lo hubiésemos vendido un año atrás y comprado Bitcoin, ahora valdría 204 millones de dólares” (05DIC021 RTC Sputnik)…

FMI agosto 2024

El 6 de agosto de 2024 El Fondo Monetario Internacional emitió un comunicado de prensa no. 24/3021 Declaración del personal del FMI sobre El Salvador…(fragmentos) ““Se ha progresado en las negociaciones para un programa que podría ser apoyado por el Fondo, centrado en políticas para fortalecer las finanzas públicas, reforzar las reservas bancarias, mejorar la gobernanza y la transparencia de y mitigar los riesgos de Bitcoin”. (…) “Desde el punto de vista fiscal, se ha llegado a un acuerdo preliminar para mejorar el balance primario en torno al 3,5% del PIB en un período de tres años, con el fin de situar la deuda pública en una senda sostenible. Se espera que la consolidación se logre a través de un conjunto equilibrado de medidas, centrándose inicialmente en la racionalización de la masa salarial pública, al tiempo que se deja espacio para gastos sociales y de infraestructura críticos”. (…) “En cuanto a Bitcoin, si bien muchos de los riesgos asociados no se han materializado, existe un reconocimiento conjunto sobre la necesidad de redoblar los esfuerzos para mejorar la transparencia y mitigar los potenciales riesgos fiscales y de estabilidad financiera del proyecto Bitcoin. Discusiones adicionales serán necesarias sobre este y otros temas claves”.

El Bitcoin no nos salvará

Navegamos en esta nave económica, nos guste o no la criptomoneda, ese dinero convertido en cripto valor afecta al pueblo, imaginemos cambiar nuestros mínimos dólares por un token virtual, esos dólares pueden desaparecer en meses o transformarse mágicamente en alguna ganancia temporal, pero en nuestra realidad priva la incertidumbre de los fondos de pensiones, el impago a proveedores del Estado, cesantía de empleados estatales, deuda externa, aumento de la canasta básica, crisis internacional de valores, etc. que a fin de cuentas es nuestro pan diario, puesto que en presente la migración sigue incontenible, no existe seguridad alimentaria y en general la economía no progresa a la velocidad suficiente para una nación solvente, en el presente el Bitcoin no salva a nadie… y espero equivocarme porque mañana tampoco nos salvará. amazon.com/author/csarcaralv

1. https://www.imf.org/es/News/ Articles/2024/08/06/pr-24302- el-salvador-imf-staff- statement

