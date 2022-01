Biden dialogará con senadores demócratas para impulsar ley del voto

Según un alto asesor demócrata, el dignatario asistirá a un almuerzo a puerta cerrada con los miembros de la bancada demócrata «para aumentar la presión sobre esta normativa y los posibles cambios en las reglas del Senado».

La reunión ocurrirá mientras el presidente intensifica su impulso público ante la oposición del Partido Republicano a esa iniciativa.

“Estoy harto de permanecer callado. No me echaré atrás. No vacilaré. Defenderé el derecho al voto y nuestra democracia contra los enemigos de dentro y de fuera”, dijo el demócrata este miércoles en un discurso público en la Universidad de Clarke Atlanta, en el estado de Georgia.

Los grupos progresistas insistieron a Biden a ser más agresivo para ganarse a los miembros de su propio partido para lograr el cambio.

Por eso, en Georgia, instó públicamente a los demócratas del Senado a aprobar un proyecto de ley que incluya la modificación del filibusterismo, que es la táctica que se emplea en las asambleas políticas para retardar o impedir acuerdos.

Durante su discurso, apoyó la modificación de la norma, “pues es nuestra única esperanza para evitar que una minoría de senadores bloquee de forma constante las iniciativas de la administración”.

La decisión de Biden de asistir al almuerzo con los demócratas del Senado es el último intento desesperado de cambiar las reglas, en medio de los esfuerzos republicanos para obstaculizar la aprobación de proyectos de ley electorales de gran alcance, de acuerdo con la publicación The Hill.

El líder de la mayoría del Senado, el demócrata Charles Schumer, se comprometió a presentar la legislación relacionada con las elecciones y, si los republicanos la bloquean -como se espera-, propuso celebrar una votación sobre el cambio de las normas del Senado antes del 17 de enero.