Biden buscará soluciones para mantener familias del TPS: Mari Carmen Aponte

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

“Yo si veo que el TPS va a ir en una dirección consistente, de tratar de buscar soluciones que reflejen la filosofía de mantener esas familias unidas”, sostuvo la ex embajadora de Estados Unidos para El Salvador, Mari Carmen Aponte, sobre el posible manejo que realice el actual presidente electo, Joe Biden en el tema del Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en ingles). La ex embajadora ofreció una entrevista para El Diario de Hoy, donde explicó que bajo el mandato de Joe Biden, previsto para iniciar el próximo 20 de enero, los temas como migración y la política hacia el exterior va a cambiar.

Aponte aseguró que el presidente Donald Trump utilizó el TPS para dar advertencia y dar lecciones. “Hubo una serie de cambios de posiciones que crean una inestabilidad fundamental en la vida de las personas que tienen el TPS, y estamos hablando de casi 200 mil personas, que no son solo 200 mil personas son 200 mil familias”, manifestó la exembajadora.

Para la diplomátoca, sería una gran injusticia la separación de estas familias, por lo que el Presidente Electo Joe Biden buscará alternativas de mantener estas familias unificadas. No obstante, la ex embajadora en El Salvador, advierte que Biden tendrá a su mano las herramientas que le da el poder Ejecutivo, pero no será todo, por lo que el papel Legislativo de Estados Unidos es fundamental. “Va a tener que contar con algunos remedios del legislativo”, dijo.

El TPS fue suspendido por la administración Trump para cuatro países, Sudán, Nicaragua, El Salvador y Haíti. solo para El Salvador, tras la resolución de la Corte estadounidense, tiene un año para su terminación, Pero el resto de países solo tienen 120 días. Esto tras el anuncio de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos a mediados de septiembre.

En cuanto a las políticas migratorias, Aponte explicó que habrá un giro importante para los migrantes, ya que no habrá políticas de separación de familias ni de orden punitivo, tal y como ha sido la política del gobierno de Trump, como la separación de las familias y la retención de niños, niñas y adolescentes migrantes.

“El tema de migración es un tema que se resuelve a largo plazo, no se resuelve construyendo una pared. Los dos países deben trabajar juntos para mejorar las condiciones, para que su gente no tenga la necesidad de migrar de sus países, el nuevo presidente ya ha dicho que el tema de migración le prestará atención inmediatamente”, recordó.