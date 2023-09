Bicentenario 1821-2021 (+3) Habeas corpus

César Ramírez

@caralvasalvador

Historia colonial e Historia del Siglo XXI.

Entre los múltiples elementos vigentes y en constante discusión que podríamos citar, se encuentra el Habeas Corpus.

Habeas Corpus: “… es una institución jurídica que obliga a que toda persona detenida sea presentada en un plazo preventivo determinado ante el juzgado pertinente, quien podría ordenar la libertad inmediata del detenido si no encontrara motivo suficiente de arresto” – wikipedia-

En esencia en el transcurso de estos 203 años el concepto tiene vigencia y se observa en el siglo XXI en nuestra nación, a partir de la pandemia y el régimen de excepción.

Notas de Historia referentes al Habeas Corpus.

Estas notas tienen respaldo en el Libro El Salvador 1821-2021: Bicentenario de la Independencia , estructurado en una amplia investigación de fuentes bibliográficas de nuestra nación.

La constitución es una institución creada desde tiempos coloniales, como otras que aún persisten, pero el reflejo de las constituciones nos explica las aspiraciones populares y de los gobernantes en su forma de administración, lo cual no significa que traslademos un concepto del Siglo XIX al Siglo XXI, sino la visión general entre unos y otros.

Constitución

Los criterios constitucionales a mencionar son los que corresponden al siglo XIX, criterios del imperio español que se impone, pero es recibida de diversas interpretaciones en los hijos de los españoles nacidos en éste continente, esos españoles se autonombran americanos.

Citaré un fragmento: “La fuerza de la Constitución es el referente de las naciones en nuestro caso la guía de orienta a las nacientes fuerzas insurgentes, así lo indican muchos estudios coloniales, además de los indicados por Antonio Filiu Pérez , para los súbditos americanos existía la ambivalencia de luchar por la libertad de España intervenida y al mismo tiempo concebir la libertad de tierras americanas, esa condición no excluía a los militares peninsulares que luchaban contra las fuerzas napoleónicas pero deseaban mantener la férrea dominación en América, así podemos entender a un oficial español llamado José Bustamante y Guerra declarando: “Ni aún con la cuchilla en el cuello juraría jamás al Rey José, ni la Constitución dada en Bayona, que hacía la esclavitud y la miseria de España”, sus palabras textuales que tomo del Manifiesto de Bustamante a los guatemaltecos, de 13 de marzo de 1811, y que fueron reproducidas en periódicos de Sudamérica, confirmándolas algún tiempo después . El premio a esa declaración fue su nombramiento por la Regencia de Capitán General de este Reino el año de 1810, y se posesionó de este puesto el 14 de marzo siguiente . Es posible ser esclavo y amo en diferentes territorios, la historia demuestra que al menos esa convicción le acompañó durante los decisivos años entre 1811-1818.

La referencia a la Constitución de Bustamante es reflejo del momento en Cádiz, la mención a logros significativos: libertad e igualdad en el Cabildo y “Propiedad, sean los cimientos sobre que la Cortes de Cádiz traten de levantar la Constitución española, resultando por ello imponderables gloria para el Ayuntamiento de Guatemala que los había propuesto como necesarios antes de haber oído el voto general de la nación”. Se muestran regocijados de que haya sido decretada la libertad de imprenta. Uno de nuestros Diputados Suplentes, don Manuel de Llano, propuesto a las Cortes la Ley de Habeas Corpus, que fue aceptada, con lo que, creen, que se verá en lo que de adelante garantizada la seguridad”.

Nótese esos logros: libertad e igualdad en el Cabildo , la libertad de imprenta, Ley de Habeas Corpus, aún en nuestro tiempo los gobernantes no aplican rigurosamente el espíritu de estos principios, lo cual se refleja en la Constitución y el actitud de los gobernados.

Como puede observarse ese criterio es la conducta “bipolar” de los súbditos peninsulares, de igual forma acontece en las antiguas provincias centroamericanas, puesto que la tiranía de Francia a España es similar a la tiranía de España en el continente americano.

Mientras tanto en provincia de San Salvador, acontece el Primer Grito de Independencia (ahora negado por algunos) fue una insurrección popular en 1811, como si fuese poco la aspiración libertaria es señalada por Manuel José Arce y describe como ejemplo de la Constitución de Estados Unidos en su carta del 8 de noviembre de 1811 a los Ayuntamiento de las Provincias reclamando derechos, pueblo, felicidad con inspiración superior . Esas cartas fueron reseñadas durante la vigencia del primer gobierno revolucionario de Centroamérica.

En años posteriores la Constitución de las provincias es instrumento legal contra las autoridades españolas, se elevan los criollos americanos a diputados, denuncian a los atropellos diputados, además piden la renuncia del Capitán General Bustamante.

Hacia 1814 acontece la Insurrección de 1814, llamada Segundo Grito de Independencia, un evento ignorado por la historia oficial, tiene como núcleo central la lucha popular, son condiciones revolucionarias e incluso superiores a la insurrección de 1811, anotemos algunos: Constitución Insurgente , Alcaldes Constitucionales participan y dirigen la confrontación, nominan a la provincia República, establecen relación internacional con José María Morelos líder de insurgencia mexicana, solicitan y logran la liberación de prisioneros políticos, además existe violencia en el evento con fallecidos en las filas insurgentes por la represión española… De tal forma que las autoridades españolas denuncian ese acontecimiento. Es muy importante indicar ese dato junto al evento crucial de 1814, tiene sentido capital puesto que connota una ruptura con la insurrección de 1811, sus acciones han avanzado hacia una Constitución Insurgente, que refiere a la nación, Bustamante en su informe indica: “los planes del 814 han sido más malignos que los de 811; y si en las primeras conmociones se fijaron en puntos determinados, en la última se avanzaban a meditar una constitución formal de independencia” una exacta definición del movimiento insurgente .

Como puede leerse la insurgencia salvadoreña tiene como objetivo una Constitución y elaboran ese documento, pero afortunadamente está en los registros históricos.

En ese año acontece el retorno del absolutismo el 4 de mayo de 1814 el Rey Fernando derogó la Constitución de 1812, disolvió las Cortes y fue restaurada hasta marzo de 1820 en ese tiempo el mando de las provincias recae en Gabino Gainza finalmente el 15 de septiembre de 1821 se firma la independencia.

En el Siglo XXI en El Salvador

En El Salvador en el Siglo XXI la mención de Habeas Corpus no aplica por el régimen de excepción vigente desde 17 meses (marzo 2022), según datos de prensa EDH (Lissette Lemus); 01 de marzo de 2023 en La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia fueron presentado 4,012 los cuales fueron rechazados.

No solo es un ejercicio de concordancia de la mención de Habeas Corpus se trata la vigencia del mismo de hace siglos. En otras palabras, es el elemento que hace crisis por la incapacidad de los gobernantes a entablar diálogos con los sectores opositores.

En nuestra nación se habla de reelección, un evento ilegal en la Constitución vigente desde el 15 de diciembre de 1983, en ella se mencionan artículos explícitos que lo prohíben… así como en los acontecimientos indicados, la historia no es lineal, sino tiene avances y retrocesos, en nuestro caso en el Siglo XXI, vivimos un evidente retorno al pasado de las dictaduras o ¿será reino?.

Kkk

Bibliografía Hemeroteca

01ABR020 David Marroquín EDH. La Corte estudia ocho habeas corpus de personas en cuarentena. Última demanda admitida por Sala de lo Constitucional fue presentada por custodios de penales que dicen tener 21 días de acuartelamiento sin disponer de producto de higiene.

17ABR022 Eugenia Velásquez EDH. Detenidos de forma arbitraria tienen derecho al Habeas Corpus.

17AGO022Francisco Rubio EDH. Con una demanda similar, pero ante la Corte. Un numeroso grupo de familiares de detenidos durante el régimen de excepción acudió ayer ante la Secretaría de la CSJ para presentar recursos de Habeas Corpus.

28JUL022 Lissette Lemus EDH. Corte sin resolver 508 denuncias de detenciones arbitrarias en régimen.

23SEP022 Lissette Lemus EDH. Sala de lo Constitucional sin resolver habeas corpus del régimen de excepción. Familiares presentaron 496 solicitudes en la Secretaría de la Sala, del 27 de julio al 28 de agosto, de las cuales no resolvió ninguna en el periodo observado.

22OCT022 Lissette Lemus EDH. Corte sin resolver petición de habeas corpus de Karla G. Según representantes de la Alianza El Salvador en Paz, la Corte no ha respondido a la petición presentada por la familia de la joven de 17 años, que perdió su embarazo tras ser detenida.

22OCT022 EDH Lissette Lemus. Denuncian 4,071 casos de abusos en Estado de Excepción.

Lissette Lemus 04JUL023 EDH. Corte sin resolver 8 de cada 10 habeas corpus presentados debido al régimen. Defensores de derechos humanos consideran que en El Salvador hay negación de justicia.

29JUN023 Familias han denunciado ante la Corte 300 detenciones ilegales durante régimen