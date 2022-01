Bebidas suecas a 1961 metros de altura

@DiarioCoLatino

Con lo mejor de tierras escandinavas, Suecia, el Bar Café y Store 1961, Los Naranjos, ofrece un ambiente familiar, excelente comida, postres y una selecta variedad de más de 350 bebidas internacionales, con alcohol, sin alcohol, cervezas, cócteles, champan y sidras. A días de su tercer aniversario, Los Naranjos se sitúa a las faldas de un volcán entre el municipio de Juayúa y el departamento de Sonsonate. Este es conocido también como cerro El Pilón y su altura es de 1961, de ahí el ingenioso nombre del lugar, que reúne piezas antiguas, tocadiscos, mesas de madera, figuras en metal, tazas, llaveros, música contemporánea y artesanías con cientos de coloridas corcholatas.

Los Naranjos también es conocido por su clima templado, las bajas temperaturas en los meses de diciembre y enero, y la época de recolección del café, ese «grano de oro», que llena los costados de las calles verdes de vegetación, con su llamativo color rojo, al estar maduro. «Todo comenzó con una variedad de 20 bebidas con alcohol, sin alcohol, sidra de fresa, manzana y pera, champan, cerveza de chocolate y café, cocteles de naranja y toronja roja para veganos elaborados en Suecia, Bélgica, Alemania, España, Rusia, Japón y Tailandia», comentó Francisco Escobar, dueño del lugar.

Sin embargo, ahora también ofrecen otras opciones para extranjeros como habitaciones en un Hostal, local para eventos y celebraciones, música en vivo y de cara a su tercer aniversario, un especial de Los Beatles. Si desea mayor información sobre servicios y reservas, puedo seguirlos en redes sociales Facebook, Twitter e Instagram.

Bebidas suecas en Juayúa

También para paladares más exclusivos desde hace un año, 1961 incluye en su menú la marca Arne Invest una importadora con una variedad de bebidas como: Falcon, Magnun, Pink Gin, Cider, Eriksberg y Porter, con grados de alcohol entre 4. 5 y 5. 0, y totalmente sin alcohol para brindar en momentos importantes como bodas, cumpleaños, inauguraciones o fiestas. Así como exportación de variados productos 100% salvadoreños hacia Suecia.

El representante de la marca en el país, Arne Hernández, comentó que estas bebidas pueden acompañar un almuerzo debido a su insuperable sabor, así como disfrutar un fin de semana en el bar, restaurante, playa o montaña. Los precios son accesibles y, más gastos de envío, pueden llegar al área metropolitana. Para pedidos, están en Sidra Sueca El Salvador o al número telefónico +503 73185575 para contactarse directamente.

«Yo como pequeño empresario, le doy las gracias a CONAMYPE por el apoyo que me ha brindado, desde que me inscribí me he sentido apoyado por ellos, así como a en brindarme la asistencia necesaria para buscar y encontrar productos salvadoreños y llevarlos a Suecia y Europa», dijo Hernández.