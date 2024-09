Barra de Santiago y San Marcelino suman la primera victoria

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Barra de Santiago y San Marcelino se reivindicaron en la segunda jornada en la Beach Soccer World Winners Cup 2024, que se está celebrando en Alghero, Italia, luego del negativo debut que tuvieron en la contienda.

El equipo femenino de la Liga de Fútbol Playa de El Salvador sacó la garra para conseguir su primera victoria, tras vencer al equipo #3 del Ranking mundial de clubes de la Beach Soccer Worldwide, el Marseille de Francia.

Con el margen de un gol de diferencia, el combinado nacional de La Paz venció a las francesas 6-5, un encuentro muy apretado que al final dejó vencedoras a las cuscatlecas gracias a la osadía de Ingrid Ramos que se echó al equipo en sus hombros para sumar el resultado positivo.

Desde el minuto uno el equipo salvadoreño inició abajo el marcador, debido Sonja Giraud, jugadora que se convirtió en la estrella de las francesas, al ser la autora de los cinco tantos de las rivales. Pero a pesar de eso, no le alcanzó para conseguir la victoria.

Las protagonistas salvadoreñas fueron Ingrid Ramos con un triplete, Sandra Tamacas sumó doblete y la capitana Yaritza Durán también se unió a la cuenta con un tanto que hizo posible la hazaña, que quedó grabada en la historia del club femenino tras conquistar la primera victoria a nivel internacional contra uno de los equipos más sobresalientes.

“Estoy muy feliz, satisfecha por haber ayudado con mis goles. Hoy hubo un cambio de actitud, ayer (martes) teníamos muchos nervios, ahora lo enfrentamos mejor, teníamos motivación y confianza, y gracias a Dios se nos dieron las cosas”, comentó Ramos.

Al finalizar la segunda jornada en la competencia, el grupo es liderado por Sao Pedro de Brasil, mientras que la salvadoreñas comparten posición con tres puntos con Red Devils.

Este jueves el equipo se enfrentará ante Cali BS de Estados Unidos, y por la tarde se enfrentará a Red Devils de Polonia, en una jornada doble.

Barra de Santiago

Barra de Santiago también se subió al barco de la victorias tras vencer al equipo de Hungría, el Bonyhad 4-3, y tal parece que los romperedes tienen posibilidades de avanzar a la siguiente fase.

Los protagonistas del marcador fueron Emerson Cerna con doblete, el capitán Heber Ramos y Darwin Ramírez. Luego de este marcador parcial que parecía ser en su totalidad a favor de los salvadoreños el cuadro húngaro complicó el resultado a los nacionales porque encontraron espacio para comenzar a descontar. Sin embargo, no pudieron conseguir el empate.

“Tenemos que esperar el resultado del Bonyhad para saber si avanzamos o no, pero nosotros vamos a prepararnos para todo. Mañana tenemos entreno y trabajaremos sobre todas las posibilidades”, dijo el técnico Homer Velásquez.

Barra de Santiago sumará los segundos tres puntos ante la ausencia de su rival Rostoker Robben de Alemania, que no se presentó a la competencia y esto dejará a los cuscatlecos, a la espera de lo que haga el Zhejiang de China, para conocer si pasa la siguiente fase o no.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...