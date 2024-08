Asociación Kuskatan presenta antología poética

Iván Escobar

Colaborador

La Asociación Cultural Kuskatan presentó este lunes 12 de agosto la antología poética “Voces de Kuskatan. Palabra Sobreviviente”, que reúne a 36 escritores salvadoreños en un trabajo literario de valioso contenido desde ya histórico y propicio para las letras nacionales.

Ada Membreño, compiladora de la obra y presidenta de la Asociación Kuskatan, Beatriz Nájera y Mario Castrillo, fueron los responsables de la presentación, que tuvo lugar en la Pinacoteca de la Universidad de El Salvador, junto a un grupo de escritores y público asistente.

Carlos Godoy, poeta y responsable de la Secretaria de cultura de la UES, destacó que toda presentación de un libro debe ser un acontecimiento importante en el país, y darle el realce correctamente, por lo cual, la universidad se siente orgullosa de ser sede del arranque de la presentación de la Antología.

La antología será presentada durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre del presente año, como parte del trabajo de la Asociación cultural.

“Este ha sido un trabajo que he disfrutado mucho, no ha sido fácil, pero leer diversidad de textos poéticos todos muy buenos ha sido maravilloso”, resaltó la poeta Membreño.

Con esta publicación la Asociación Kuskatan mantiene su línea de trabajo de difusión y promoción de las letras nacionales, aglutinando a un buen número de escritores que en cada escrito presentado en el libro, representa una visión, una opinión, una crítica y hasta un llamado de atención a nuestra sociedad desde la voz poética que no debe faltar en toda sociedad democrática y libre como la que se aspira preservar en El Salvador.

“Son 36 escritores, 20 hombres y 16 mujeres que participamos en este trabajo, en esta antología”, remarcó Castrillo, al tiempo de reseñar el valor histórico y literario de la Antología.

Nájera calificó de bueno el trabajo y subrayó la importancia de este colectivo que reúne una variedad de poemas “que dialogan entre ellos y nos dejan un buen resultado”. El arte, la palabra y la comunicación se intercalan en esta muestra, materializada en el libro, añadió.

Membreño se siente optimista del trabajo colectivo, «y el cual desde la primera muestra poética, nos mantendremos atrapados en la palabra; tan fascinante, como instigadora» de escritores como: Jesús Pacheco, Beatriz Nájera, Mario Castrillo, Santiago Vásquez, Roberto Ramírez, Ario Salazar, Francisco Blandón, Mercedes Cañadas, Eva Ortiz, Carlos Bucio, Efraín, Martha Arias, Roberto Mendoza, Cecilia Castillo, Danilo Vásquez, entre otros escritores y escritoras que forman parte de la antología que pronto podrá ser adquirida por los lectores.

Las presentaciones programadas van desde este mes de agosto y tendrán lugar en centros culturales, universidades, espacios de expresión artística, así como entre colectivos literarios a escala nacional.

La finalidad es que la mayoría de salvadoreños conozcan el trabajo literario que ahora trae la Asociación Kuskatan, trabajo que al igual de otros exitosos esperan también llevarlo fuera de las fronteras nacionales como la voz actual de la poesía salvadoreña.

