Asamblea concede nueva prórroga al régimen de excepción 

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La Asamblea Legislativa aprobó con 57 votos a favor, una prórroga más al régimen de excepción, medida estatal que ha sido utilizada como un instrumento de propaganda y violentar los derechos humanos de personas que nada tienen que ver con pandillas.

La medida fue impuesta el 27 de marzo de 2022, luego que el país registrara más de 80 muertes violentas. Desde entonces, los legisladores han aprobado todas las prórrogas que el Ejecutivo ha solicitado. La de este mes, fue la vigésimo octava prórroga, con ello, según el oficialismo «se garantiza el bienestar de la población».

«El régimen de excepción ha llevado paz y bienestar a los barrios y las comunidades. Hoy somos un país que vive en libertad real. No volveremos nunca al pasado de muerte y dolor que vivió El Salvador por décadas», dijo el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro.

El diputado del Partido Democráta Cristiano (PDC), Reynaldo Carballo, aliado del oficialismo, sostuvo que «gracias al clima de seguridad del país, las personas ya no viven bajo el temor de las pandillas, pueden movilizarse tranquilamente en cualquier territorio y ya no tienen que pagar renta. Este es El Salvador que nos merecemos, no vamos a regresar al pasado».

El Gobierno hace alarde de que con el régimen de excepción se han capturado a más de 80 mil presuntos miembros de pandillas y se han registrado más de 650 días sin homicidios en lo que lleva Bukele en el poder. Sin embargo, el régimen de excepción ha tocado a miles de personas, sobre todo, jóvenes que nada tienen que ver con pandillas, desde capturas arbitrarias, torturas, hasta la muerte en muchos de los casos.